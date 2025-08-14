Thủ tướng: Phải hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai

Nhiều quy định mới về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Ngày 14.8, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), Bộ Công an tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 - FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM - SECUTECH VIETNAM 2025, trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Diễn đàn tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về PCCC, cứu nạn cứu hộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Diễn đàn tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về PCCC, cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đại diện các bộ, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội PCCC và cứu nạn cứu hộ Việt Nam (VFRA) nhấn mạnh luật PCCC và cứu nạn cứu hộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7, có nhiều quy định mới.

Theo đó, thay đổi về cơ bản và tác động tích cực đến thủ tục về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong các dự án đầu tư xây dựng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Luật mới cắt giảm 75% thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ nhằm đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Luật đã bãi bỏ quy định kinh doanh dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm triệt để xã hội hóa hoạt động kinh doanh, khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Đồng thời, để các nội dung mới của luật được triển khai hiệu quả, tháo gỡ các khó khăn - vướng mắc trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Hiệp hội đã đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hai nội dung chính.

Thứ nhất, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2025 đạt 8% trở lên, phấn đấu thực hiện theo kịch bản tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5%; tạo đà cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, cần đảm bảo không có điểm nghẽn về thủ tục hành chính trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư, xây dựng.

Hiệp hội PCCC và cứu nạn cứu hộ Việt Nam đề xuất các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn và triển khai tập huấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng liên quan đến công tác tổ chức thẩm định thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra về PCCC theo luật mới.

Thứ hai, Hiệp hội còn đề xuất với Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội bổ sung hoạt động "sản xuất, lắp ráp, thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ" vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư được quy định tại điều 16 của luật Đầu tư. Đồng thời bổ sung các hoạt động này vào Phụ lục II Nghị định 31 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật Đầu tư.

Ngoài ra, Hiệp hội còn đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng, báo cáo Chính phủ ban hành danh mục chi tiết các vật tư, trang thiết bị, phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ khuyến khích phát triển được hưởng ưu đãi về thuế.

Lý do, hiện nay thuế suất nhập khẩu của nhiều nguyên liệu, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ đang cao hơn thuế suất nhập khẩu sản phẩm hoàn thiện của phương tiện, thiết bị cho sản phẩm cùng loại.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự bình yên của người dân

Theo thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy phục vụ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an ninh, an toàn còn chậm.

Số vụ cháy nổ có chiều hướng giảm, nhưng tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại do cháy nổ gây ra vẫn còn nghiêm trọng, nhất là vẫn còn xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, cả nước xảy ra hơn 17.650 vụ cháy (bình quân mỗi năm cả nước xảy ra khoảng trên 3.000 vụ cháy) làm 560 người chết, 606 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3.920 tỉ đồng.

Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cần phải hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai xảy ra. Nếu có xảy ra rồi thì cố gắng không để chết người, không để hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần có văn hóa và kỹ năng phòng chống cháy nổ. Các địa phương, các bộ, ngành và toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức diễn tập, phòng chống cháy nổ cả ở không gian biển, tòa nhà cao tầng… Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Kết quả nổi bật, đáng tự hào trong thời gian qua đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong đó có lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đối với PCCC và cứu nạn cứu hộ trong những năm qua đã khắc phục khó khăn gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa.

"Trong 60 năm vừa qua, theo thống kê của Bộ Công an, các chiến sĩ đã hy sinh là 34 cán bộ, hàng trăm chiến sĩ bị thương. Có nhiều tấm gương hy sinh rất đáng trân trọng, lay động lòng người, vì bảo vệ sự bình yên của nhân dân, vì nước quên thân, tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.