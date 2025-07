Người dân TP.HCM sắp được trải nghiệm kỹ năng PCCC tại triển lãm quy mô quốc tế

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, cho biết từ 14 - 16.8 tới, Bộ Công an sẽ tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH cùng các thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Mỹ, TP.HCM).



Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Cục phó C07, giới thiệu về triển lãm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lễ khai mạc triển lãm sáng 14.8, trong chương trình sẽ diễn ra "Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC và CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Diễn đàn tập trung đối thoại, chia sẻ và đề xuất các giải pháp về PCCC, CNCH… nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác PCCC, CNCH. Đại diện các bộ, ngành cũng giải đáp câu hỏi của các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo C07 cùng đại diện các đơn vị trong ban tổ chức thông tin về triển lãm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngoài ra, còn có các tọa đàm về công nghệ mới trong bảo đảm an ninh, an toàn, phòng vệ dân sự…

Cục phó C07 cho hay, trong thời gian diễn ra triển lãm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nói chung và kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới… cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đến tham quan, tìm hiểu các kiến thức về PCCC và CNCH.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp cho hay, đây sẽ là triển lãm quốc tế quy mô lớn, thu hút nhiều thương hiệu, nhà sản xuất, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Cụ thể, triển lãm sẽ có hơn 480 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...

Người dân TP.HCM trải nghiệm kỹ năng PCCC tại một sự kiện gần đây của Bộ Công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triển lãm sẽ trưng bày 4 nhóm sản phẩm, gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC và CNCH; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh…; ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; tòa nhà cao cấp; xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, tòa nhà thương mại, bán lẻ, giao thông…

Triển lãm cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp, đơn vị chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường; các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với công nghệ, giải pháp tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng nhằm phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, và trật tự an toàn xã hội… góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; bảo vệ an toàn cuộc sống của người dân.

Đồng thời, đại tá Điệp khẳng định, đây cũng là cơ hội để người dân đến trực tiếp trải nghiệm, thực hành, có thêm kiến thức, kỹ năng về an toàn PCCC và CNCH, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.