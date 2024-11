Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện PCCC và CNCH

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

Ảnh: Đ.T

Trước đó, thực hiện thông tư của Bộ Công an về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong Công an nhân dân, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch tổ chức huấn luyện và kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lớp tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về chữa cháy và CNCH; tăng cường thể chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy và CNCH trong tình hình mới đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tại lớp huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ tham gia đã được tổ huấn luyện truyền đạt toàn bộ nội dung huấn luyện theo kế hoạch đề ra, đồng thời kết hợp một cách khoa học giữa lý thuyết và thực hành để cán bộ, chiến sĩ nắm bắt, áp dụng vào thực tế hiệu quả đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Kiểm tra lý thuyết đối với các cán bộ, chiến sĩ

Ảnh: Đ.T

Trong thời gian huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy định của lớp học, tiếp thu trọn vẹn các nội dung được tổ huấn luyện trình bày; kịp thời, chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ với giảng viên trong quá trình huấn luyện.

Sau thời gian huấn luyện, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức kiểm tra lý thuyết tại Phòng Cảnh sát cơ động và kiểm tra thực hành đối với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Thủ Dầu Một với tổng quân số 131 cán bộ, chiến sĩ.

Về lý thuyết, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và CNCH; lý thuyết về kỹ thuật cá nhân; chiến thuật, kỹ thuật; đội hình chữa cháy, đội hình CNCH; phương án chữa cháy, phương án CNCH; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH; công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH....

Về phần thực hành, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra các bài thể lực; thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy và CNCH; Thực hành các đội hình chữa cháy, đội hình CNCH…

Kiểm tra thực hành kỹ thuật

Ảnh: Đ.T