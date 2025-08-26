Giữ Tổ quốc bình yên: Kho ý tưởng từ lòng dân

G ẮN BÓ VỚI CƠ SỞ

29 tuổi đời, thượng úy Ngô Thanh Hà đã trải qua nhiều vị trí, nhiều địa bàn, để lại dấu ấn không chỉ bằng sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn ở tư duy linh hoạt, cách làm mới, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thượng úy Ngô Thanh Hà hỗ trợ người già làm CCCD ẢNH: THANH LỘC

Là người con của làng biển Cảnh Dương, anh Hà theo học và tốt nghiệp Học viện An ninh năm 2018. Sau đó anh có thời gian là cán bộ Đội an ninh Công an H.Quảng Trạch và cán bộ Đồn Công an Hòn La. Từ tháng 1.2020 - 9.2021, anh là cán bộ Công an xã Quảng Đông (H.Quảng Trạch, Quảng Bình cũ), đã sớm bộc lộ năng lực nổi bật trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện.

Theo sự phân công của Ban chỉ huy, anh chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho những công trình trọng điểm như dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch, công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng… Đồng thời, anh tích cực phối hợp cùng đồng đội phá nhiều vụ việc phức tạp: đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Thượng úy Ngô Thanh Hà đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho giới trẻ về pháp luật ẢNH: THANH LỘC

Từ tháng 9.2021, anh được điều động về giữ chức Phó trưởng Công an xã Quảng Phú (H.Quảng Trạch, Quảng Bình cũ). Trong cương vị mới, thượng úy Hà cùng đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà cấp trên giao. Anh đã trực tiếp xử lý 6 vụ đánh bạc với 27 người liên quan, 5 vụ sử dụng trái phép ma túy với 9 người liên quan, 4 vụ trộm cắp tài sản, cùng nhiều vụ gây rối trật tự tại các thôn như Phú Xuân, Nam Lãnh, Tân Phú...

Không chỉ quyết liệt với tội phạm, thượng úy Hà còn chú trọng đến quản lý hành chính, dữ liệu dân cư và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo dữ liệu dân cư, phục vụ tốt cho việc số hóa và cải cách hành chính công.

Thượng úy Ngô Thanh Hà cho rằng là chiến sĩ công an cần trang bị lý luận vững vàng để áp dụng thực tế dễ dàng hơn ẢNH: THANH LỘC

"Tôi học chuyên ngành an ninh và có thời gian dài gắn bó với cơ sở. Nhưng động lực để giúp tôi phấn đấu là bởi được cấp trên tin tưởng, đồng đội giúp đỡ và nhân dân tin yêu", thượng úy Hà chia sẻ.

T ẬN DỤNG MẠNG XÃ HỘI PHỤC VỤ DÂN

Với tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo trong cách làm, thượng úy Ngô Thanh Hà dồn nhiều tâm sức tạo nên những mô hình gắn bó với người dân, giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội từ cơ sở. Nhiều người gọi anh là "cây ý tưởng".

Thượng úy Ngô Thanh Hà tiếp nhận pháo, vũ khí nóng do người dân giao nộp ẢNH: THANH LỘC

Một trong những mô hình được đánh giá có hiệu quả bền vững và rất thực tế là "Kết nối Zalo - Bình yên thôn xóm", do thượng úy Hà tham mưu và trực tiếp xây dựng, quản lý. Tính đến nay, mô hình đã phát triển 9 nhóm Zalo, với sự tham gia của hơn 350 thành viên là cán bộ thôn, người dân, đoàn thể và lực lượng công an. Các nhóm này trong vài năm vận hành đã tiếp nhận hàng trăm phản ánh liên quan tình hình an ninh trật tự như mâu thuẫn dân sự, tụ tập gây rối, nghi vấn vi phạm pháp luật... Từ thông tin người dân cung cấp, công an xã đã kịp thời xác minh, giải quyết hiệu quả, tạo niềm tin mạnh mẽ trong dân.

Song song đó, nhóm Zalo còn là kênh tương tác hai chiều, giúp lực lượng công an chia sẻ hơn 530 tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm, cách nhận biết thủ đoạn lừa đảo qua mạng, hay cập nhật chính sách mới liên quan đến cư trú, CCCD, PCCC… "Mô hình này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn rút ngắn khoảng cách giữa công an với người dân, đặc biệt ở những vùng thôn xóm xa trung tâm", thượng úy Hà tâm đắc nói về mô hình của mình.

Năm 2023, thượng úy Ngô Thanh Hà từng được Bộ Công an và T.Ư Đoàn vinh danh ẢNH: NVCC

Một mô hình khác cũng mang đậm dấu ấn của thượng úy Hà là "Thôn bình yên, không vi phạm về pháo", triển khai đồng loạt tại các khu dân cư trọng điểm. Sau hơn một năm áp dụng, tình trạng đốt pháo trên địa bàn giảm rõ rệt, đặc biệt thôn Phú Xuân, một trong những điểm nóng trước đây, hoàn toàn không có tiếng pháo nổ trong dịp tết.

Bên cạnh đó, các mô hình như "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật" cũng được triển khai đồng bộ. Riêng mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm đã giúp nhiều em thay đổi hành vi, không tái phạm, góp phần giảm thiểu các vi phạm trong độ tuổi vị thành niên.

Thượng úy Hà còn chủ động sử dụng mạng xã hội để phục vụ công tác chuyên môn. Anh là người trực tiếp quản trị, vận hành trang Facebook "Công an xã Quảng Phú", hiện có 2.065 người theo dõi. Trên nền tảng này, anh thường xuyên đăng tải các bài viết thông tin về tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn người dân cách đăng ký tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền phòng chống ma túy, pháo nổ, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, anh đã thực hiện 26 lượt tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 3.900 lượt người dân, đoàn viên, học sinh, giáo viên tham gia tại 9/9 thôn trên địa bàn xã.

Thượng úy Hà tâm sự: "Cứ nghĩ ra việc gì có lợi cho dân, cho công cuộc đảm bảo an ninh trật tự, cho thôn xóm bình yên… là tôi lại lập kế hoạch, tham mưu cho cấp trên và chính quyền. Thật vui là nhiều ý tưởng, cách làm của tôi đã được chấp thuận và đạt kết quả tốt khi áp dụng trong thực tế".

N GƯỜI "SĂN" GIẢI

Không chỉ giỏi chuyên môn, thượng úy Ngô Thanh Hà còn là "cây săn giải" tại nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, truyền thống ngành công an. Với tinh thần cầu tiến, ham học, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, đầu tư bài bản cho từng bài dự thi. Kết quả trong các cuộc thi cấp bộ và cấp tỉnh tổ chức từ năm 2021 đến nay, anh Hà đã đạt 2 giải nhất và 2 giải nhì cấp Bộ Công an, cùng 3 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh. Các giải thưởng đến từ nhiều cuộc thi lớn như: Tìm hiểu truyền thống 75 năm Công an nhân dân (CAND), 60 năm Cảnh sát PCCC, Đại sứ văn hóa đọc trong CAND, hay Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong CAND...

Thượng úy Ngô Thanh Hà tặng bình chữa cháy, trang bị cho những nhà dân khó khăn, không có điều kiện mua sắm ẢNH: THANH LỘC

"Nhiều người cho rằng làm công an thì nên… hành động thay vì bỏ nhiều công sức tham gia những cuộc thi này. Nhưng tôi nghĩ rằng nghề nào cũng nên trang bị kiến thức, lý luận vững vàng để khi ra thực tiễn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Làm nghề như chúng tôi, tiếp xúc với dân hằng ngày, lại càng cần luôn trau dồi lý luận", anh Hà lý giải.

Thượng úy Ngô Thanh Hà đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho giới trẻ về pháp luật ẢNH: THANH LỘC

Với thành tích ấn tượng trên, năm 2023, thượng úy Ngô Thanh Hà được Bộ trưởng Bộ Công an, T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh tổ quốc". Năm 2025, anh cũng vinh dự được tuyên dương là điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua Vì an ninh tổ quốc.