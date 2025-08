Gỡ bỏ tư duy chủ quan với 'giặc lửa'

Nhiều khu vực không còn "chuồng cọp"

Đặc biệt, khu vực 32 (gồm H.Phú Giáo cũ, TP.Tân Uyên cũ và H.Bắc Tân Uyên cũ, thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) hiện đã không còn hộ dân lắp đặt "chuồng cọp", trở thành mô hình tiêu biểu về vận động người dân cùng hành động vì an toàn cháy nổ.

Những vi phạm PCCC tại cư xá Lý Thường Kiệt (P.Diên Hồng): bên trên làm lồng sắt, bên dưới lối thoát nạn bít bùng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bên cạnh đó, PC07 đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, tập huấn kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn và diễn tập CNCH, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hàng nghìn bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thiết bị báo cháy đã được lực lượng PCCC trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 560.000 tờ rơi khuyến cáo an toàn PCCC cũng đã được phát đến từng hộ dân.

PC07 còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền. Hơn 1.000 màn hình LED tại giao lộ, trung tâm thương mại, sảnh chung cư, bến xe… liên tục phát sóng các video đồ họa, clip cảnh báo sự cố cháy nổ, hướng dẫn thoát nạn. Trong đó, điểm nhấn là màn hình LED rộng hơn 4.500 m2 ở bờ sông Sài Gòn.

Xe máy xếp kín lối đi chung cư Hùng Vương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Q.Bình Thạnh (cũ), địa bàn được thống kê có nhiều nhất số căn hộ lắp "chuồng cọp" (khoảng 1.600 căn) thì đến hiện tại sắp đạt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn lồng sắt hoặc đã mở lối thoát thứ 2.

Hôm 12.7, tại chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 16 phối hợp UBND, Công an P.Bình Thạnh kiểm tra ban công, vận động tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2 thông qua hạng mục "chuồng cọp", tặng bình chữa cháy và tuyên truyền PCCC.

Sau hơn 2 tuần ra quân cao điểm, PV Thanh Niên quay trở lại, ghi nhận tại chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, hầu hết các căn hộ tháo dỡ lồng sắt hoặc chủ động mở lối thoát nạn thứ 2 qua "chuồng cọp". Đại diện UBND P.Bình Thạnh cho hay, theo thống kê của công an phường, trước ngày 12.7 (trước khi ra quân), trên địa bàn tồn tại 217 căn hộ lắp lồng sắt. Với sự quyết tâm của chính quyền và đồng thuận của người dân, tính đến ngày 28.7, địa bàn đã đạt mục tiêu xóa 100% "chuồng cọp" hoặc đã mở lối thoát nạn thứ 2 (22 căn ở chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh và 195 căn khác trên toàn phường).

"Chuồng cọp" san sát tại chung cư Bình Đông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Còn tại P.Bình Quới, địa bàn có hơn 3.500 căn hộ chung cư, với cư xá Thanh Đa nổi tiếng là cư xá cũ, nhiều "chuồng cọp", trước ngày 12.7 có hơn 1.000 căn hộ lắp lồng sắt. Sau hơn 2 tuần cao điểm, đến nay đã có gần 500 căn hộ tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2. Cơ quan chức năng đã tiếp xúc, vận động được 725 căn hộ còn lại cam kết tháo dỡ, mở lối thoát nạn trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Ngọc Định, cư dân căn hộ 306 chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, cho biết anh từng lắp "chuồng cọp" để bảo vệ tài sản và trẻ em. Nhưng sau khi thấy cháy nổ xảy ra nhiều nơi, được cán bộ phường tuyên truyền nên anh quyết định tháo dỡ, đặt an toàn tính mạng là trên hết.

Cơi nới lồng sắt để treo đồ dùng sinh hoạt tại chung cư Bình Trưng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tính toàn địa bàn Q.Bình Thạnh cũ, sau 2 tuần cao điểm, hiện đã có 1.157 căn hộ hoàn thành tháo dỡ lồng sắt hoặc mở lối thoát nạn thứ 2, và 437 hộ dân còn lại ký cam kết dứt điểm tháo dỡ lồng sắt trong thời gian tới, đạt kết quả 100%. Bên cạnh đó, số người được tuyên truyền kỹ năng PCCC, tiếp cận tờ rơi, cài đặt ứng dụng Help 114 là hơn 18.000 người.

Chung cư cũ - nỗi lo còn đó

Trao đổi với PV Thanh Niên, chỉ huy một đội chữa cháy và CNCH ở khu vực trung tâm TP.HCM cho hay, "cuộc chiến" tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" và tuyên truyền PCCC được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là rà soát, tổng hợp danh sách để vận động, tuyên truyền. Giai đoạn 2 là giai đoạn cao trào, sẽ xử phạt, cưỡng chế nếu phát hiện vi phạm về PCCC.

Lý giải về các chung cư, cư xá cũ tồn tại nhiều vi phạm PCCC nhưng khó xử lý, đại diện PC07 cho biết, các chung cư cũ thường không có chỗ để xe, rất chật chội. Vì vậy, người dân tận dụng hành lang, lối đi chung để đậu xe. Quan trọng nhất là chung cư, cư xá cũ không có ban quản trị. Đây là nguyên nhân chính phát sinh hàng loạt rắc rối.

Cư xá Lý Thường Kiệt, tầng trệt biến thành nơi giữ xe, cơi nới mái che, lồng sắt kín mít ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, do không có ban quản trị, chung cư không có kinh phí trong hoạt động PCCC (sửa chữa cơ sở xuống cấp, mua sắm trang thiết bị…), không có lực lượng chữa cháy tại chỗ. Biết rõ có sai phạm, song cơ quan chức năng cũng không có chủ thể để lập biên bản xử phạt.

Theo thống kê của PC07, sau sáp nhập, TP.HCM có tổng cộng 99.997 cơ sở thuộc nhóm nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh được xếp vào diện có nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó còn 18.347 cơ sở đang tồn tại vi phạm quy định về PCCC.

Công an TP.HCM tích cực tuyên truyền về PCCC ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện có 344 cơ sở chưa hoàn thành việc khắc phục vi phạm, tồn tại nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Cụ thể, 258 cơ sở do UBND cấp xã quản lý và 86 cơ sở do lực lượng công an quản lý trực tiếp. Những trường hợp này, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động.

Cuộc chiến xóa "chuồng cọp" không chỉ là tháo bỏ những thanh sắt cồng kềnh trên ban công, mà là gỡ bỏ tư duy chủ quan với "giặc lửa", khi an toàn cháy nổ vẫn đang treo lơ lửng trên đầu hàng triệu cư dân thành phố.