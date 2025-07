Không để tái diễn nạn 'chuồng cọp'

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.7, toàn bộ 33 khu vực Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt tại các chung cư, cư xá cũ để mở lối thoát nạn thứ 2, đảm bảo an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Người dân chủ động nhờ các chiến sĩ tháo dỡ lồng sắt ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh (Q.Bình Thạnh cũ), lực lượng chức năng đã tổ chức lễ ra quân với sự phối hợp của Công an TP.HCM, UBND phường, Ban chỉ huy quân sự và các tổ chức đoàn thể địa phương. Ngay sau buổi lễ, các chiến sĩ cùng cán bộ địa phương đã đến gõ cửa từng hộ dân, tặng 20 bình chữa cháy, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Help 114 (ứng dụng báo tin và cập nhật tình hình cháy nổ trên địa bàn TP.HCM) và tuyên truyền các quy định, kỹ năng an toàn PCCC. Lực lượng chức năng kiểm tra từng ban công, lô gia, vận động các hộ dân tháo dỡ lồng sắt đang bịt kín lối thoát nạn thứ 2.

Nhiều người dân sau khi được hướng dẫn, đã chủ động nhờ các chiến sĩ hỗ trợ chuyển lồng sắt thành dạng cửa sổ thoát hiểm. Ông Trần Đoàn Hiệp, Phó chủ tịch UBND P.Bình Thạnh, cho hay sau buổi ra quân, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát danh sách các chung cư, cư xá, vận động xóa bỏ "chuồng cọp" cho đến khi đạt kết quả trên toàn địa bàn.

Rất thiết thực !

"Nói thật, nhìn vào nhiều chung cư, cư xá mà thấy sợ: toàn là "chuồng cọp", vừa mất mỹ quan lại quá nguy hiểm, chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì làm sao mà thoát? Nhiều người biết vậy nhưng cứ lần lữa không tự tháo dỡ. Bây giờ công an đồng loạt ra quân, phải nói là rất thiết thực. Hoan hô các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi nhà", bạn đọc (BĐ) Hoang Hai chia sẻ.

Đồng ý kiến, BĐ Thien Huong Bach cho biết: "Làm "chuồng cọp" để lấn thêm chút không gian rồi khi chẳng may có sự cố thì đúng là tự mình hại mình". BĐ Trịnh Cường cho biết thêm: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tháo dỡ "chuồng cọp". Việc đảm bảo an toàn tính mạng cho cư dân là quan trọng nhất".

Nhiều BĐ cũng đề cập đến nhà ở riêng lẻ, nhất là nhà trong các con hẻm. BĐ Tien Thanh bức xúc: "Còn rất nhiều nhà trong hẻm, thậm chí nhà phố mặt tiền cũng làm "chuồng cọp". Rất mong các lực lượng chức năng đến từng nhà vận động họ tháo dỡ gấp, cũng như tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn PCCC".

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn PCCC, sử dụng điện

Ủng hộ việc tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ "chuồng cọp", BĐ Nguyen Viet Xuan lưu ý thêm: "Tháo dỡ hết các "chuồng cọp", lắp hệ thống PCCC, bình cứu hỏa, đầu báo cháy tự động, nước cứu hỏa và có lối thoát hiểm khẩn cấp… Tôi nghĩ mọi nhà phải tự làm, và có lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ, không có ngoại lệ".

Bên cạnh đó, BĐ Hoai Minh góp ý: "Các phường, xã cần thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các quy định về PCCC, kỹ năng thoát hiểm, cách thiết kế đường điện hợp lý, cách làm cửa sổ thoát nạn, cách để chìa khóa đúng chỗ… Làm sao để mọi người đều có ý thức về an toàn PCCC, sử dụng điện, và khi chẳng may có sự cố thì bình tĩnh biết cách xử lý, để cứu mình và cứu người". BĐ Binh Hoa đề nghị: "Với những hộ chỉ có người già, neo đơn, phường, xã nên cho thanh niên tình nguyện đến tận nơi hướng dẫn cho họ về an toàn PCCC, kết hợp với thăm viếng các hộ này".