TP.HCM: Quét mã QR phòng chống cháy nổ ở các chung cư, nhà ở xã hội

Ngày 13.7, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 (Bình Dương cũ, gồm các phường: Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thủ Dầu Một…) ra quân kiểm tra, hướng dẫn phòng chống cháy nổ cho người dân.

Tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây, nay là phường Bình Dương, TP.HCM), Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã diễn tập chữa cháy, hướng dẫn phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn cho người dân, chủ các hộ kinh doanh…

Hướng dẫn PCCC ở chung cư Hòa Lợi ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã phát tờ rơi trong đó in các nội dung tuyên truyền và có mã QR để người dân có thể đọc thông tin, phản ánh, báo cháy, yêu cầu cứu hộ cứu nạn… thông qua ứng dụng "Help 141" để được ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Hướng dẫn cho người dân, hộ kinh doanh quét mã QR để phòng chống cháy nổ ẢNH: Đ.X

Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 sẽ tiếp tục hướng dẫn công an các phường phối hợp với chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" tại các khu dân cư, nhất là tại các khu dân cư, chung cư cũ, chung cư mini, nhà tập thể, cư xá, nhà trọ…

Tờ rơi có in mã QR của Đội cảnh sát PCCC khu vực 30 ẢNH: Đ.X

Vận động người dân cài đặt và biết cách sử dụng ứng dụng "Help 114" để báo cháy, phản ánh, cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho lực lượng công an, tích cực tham gia phong trào "Nhà tôi 3 có: có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ 2"…

Đội cảnh sát PCCC khu vực 30 kiểm tra kết hợp tuyên truyền phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ ẢNH: Đ.X

Phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra kết hợp tuyên truyền về công tác PCCC đối với các cơ sở trong khu công nghiệp, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như xưởng sản xuất gỗ, bông, vải, giấy, các bãi phế liệu, bãi giữ xe, kho hàng hóa, chung cư cũ, nhà tập thể… kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm.