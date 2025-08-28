Thi đua yêu nước không phải là sự ồn ào, kêu gọi

Ngày 27.8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (28.8.1945 - 28.8.2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ I (2025 - 2030), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi lễ còn có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó còn có Bí thư T.Ư Đảng - Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh; Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó thủ tướng Lê Thành Long; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại sứ quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH qua các thời kỳ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội".

Theo Tổng Bí thư, với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, ngành nội vụ phải xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, nỗ lực góp phần xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ; tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống; phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo toàn diện, bao trùm và hiệu quả.

Cạnh đó, ngành nội vụ cần tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác thi đua - khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thi đua yêu nước không phải là sự ồn ào, kêu gọi, mà thành công của các phong trào thi đua là ở chỗ thôi thúc lòng người, tạo nên niềm hứng khởi, ngấm, thấm vào tận trái tim và khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm rất tự nhiên như một lẽ sống. Tổng Bí thư bày tỏ: "Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những "sóng Duyên Hải", "gió Đại Phong", "cờ Ba nhất"… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ và trao bằng khen, chứng nhận khen thưởng tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.



