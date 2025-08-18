Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Ngày 18.8, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: MOHA

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong công tác tham mưu, triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

"Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn nuốt vội và những đêm không ngủ", Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực thi các chính sách an sinh xã hội một cách toàn diện và hiệu quả…

Tại đại hội, đại diện Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Nội vụ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Huy Hưng được chỉ định giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.