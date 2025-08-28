TP.HCM hỗ trợ 25 triệu đồng điều trị tật khúc xạ cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Tại kỳ họp thứ 3, UBND TP.HCM trình tờ trình nghị quyết về quy định đối tượng, mức và phương thức hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt cho công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Chính sách này áp dụng cho công dân thường trú tại TP.HCM, không đủ tiêu chuẩn tuyển quân do tật khúc xạ mắt, nhưng tình nguyện điều trị và đạt đủ tiêu chuẩn sau điều trị. Kể cả những trường hợp sau phẫu thuật không đủ tiêu chuẩn do biến chứng cũng thuộc đối tượng hỗ trợ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cũng là đối tượng áp dụng của nghị quyết này.

Mức hỗ trợ chi phí điều trị sẽ dựa trên chi phí thực tế, tối đa 12,5 triệu đồng cho trường hợp phẫu thuật 1 mắt và 25 triệu đồng cho trường hợp phẫu thuật 2 mắt.

UBND TP.HCM sẽ phân bổ kinh phí trực tiếp cho UBND các xã, phường, đặc khu để chi trả cho công dân.

Tuy nhiên, nếu công dân được thụ hưởng chính sách nhưng không tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an nhân dân theo quy định, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thu hồi chi phí hỗ trợ và nộp lại ngân sách.

Kinh phí thực hiện chính sách này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, tuân thủ luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Thời gian thi hành Nghị quyết bắt đầu từ 1.9.2025 và sẽ thay thế toàn bộ Nghị quyết số 10 năm 2023 của HĐND TP.HCM về cùng chính sách hỗ trợ này.

TP.HCM sẽ hỗ trợ các thanh niên tình nguyện nhập ngũ điều trị tật khúc xạ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cán bộ thôn, ấp đội trưởng của TP.HCM được hưởng mức phụ cấp mới

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM trình tờ trình về áp dụng Nghị quyết 09 năm 2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn, ấp, khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động và mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với lực lượng dân quân trên địa bàn TP.HCM.

Theo tờ trình số 257 của UBND TP.HCM, chế độ phụ cấp hàng tháng cho cán bộ khu, ấp đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động (bao gồm cả tăng thêm) cho dân quân khi làm nhiệm vụ đang có sự khác biệt giữa các tỉnh, thành phố trước khi sắp xếp.

Cụ thể, TP.HCM trước khi sắp xếp, theo Nghị quyết 03 năm 2022 của HĐND TP.HCM cũ, cán bộ khu, ấp đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng 800.000 đồng/người/tháng; dân quân được hưởng trợ cấp ngày công lao động 150.000 đồng/người/ngày, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày.

Còn tại tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp, theo Nghị quyết 19 năm 2020 của HDND tỉnh Bình Dương cũ, cán bộ khu, ấp đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng mức 1,8 triệu đồng/người/tháng; dân quân được hưởng trợ cấp ngày công lao động 223.500 đồng/người/ngày, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm 112.000 đồng/người/ngày.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sắp xếp, theo Nghị quyết 09 năm 2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cán bộ khu, ấp đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng mức 4,68 triệu đồng/người/tháng, dân quân được hưởng trợ cấp ngày công lao động 350.000 đồng/người/ngày, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm 175.000 đồng/người/ngày.

Việc áp dụng Nghị quyết 09 năm 2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trên địa bàn TP.HCM mới nhằm khuyến khích, động viên cán bộ khu, ấp đội trưởng, lực lượng dân quân tích cực thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các nhiệm vụ khác, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị áp dụng Nghị quyết 09 năm 2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn, ấp, khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động và mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với lực lượng dân quân trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, bãi bỏ Nghị quyết 03 năm 2022 của HĐND TP.HCM và Nghị quyết 19 năm 2020 của HĐND TP.HCM.