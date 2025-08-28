Cán bộ nghỉ việc ở TP.HCM được vay 300 triệu để tìm việc

Ngày 28.8, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa 10, UBND TP.HCM trình tờ trình nghị quyết về chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm.

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động bị thôi việc do việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết này áp dụng cho các cá nhân thôi việc từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ cấp thành phố đến cấp xã, cũng như các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan cũng thuộc đối tượng áp dụng.

Mức hỗ trợ vay tối đa 300 triệu đồng/người. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM sẽ xem xét và quyết định mức vay cụ thể dựa trên nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất và khả năng trả nợ của người vay.

Cán bộ, công chức, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp bộ máy sẽ được hỗ trợ 1 chu kỳ vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM.

Hình thức cho vay là vay tín chấp. Người vay cần được UBND cấp xã xác nhận có nhu cầu vay vốn theo quy trình vay vốn giải quyết việc làm và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời phải thuộc diện đối tượng theo quy định tại nghị quyết này.

Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng. Lãi suất cho vay được tính theo lãi suất áp dụng cho hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Ngân sách TP.HCM sẽ bố trí dự toán kinh phí để thực hiện nghị quyết thông qua ủy thác chính sách tín dụng ưu đãi cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM, tuân thủ luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Những người nhận quyết định thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị trên địa bàn TP.HCM (nếu có nhu cầu vay vốn) phải hoàn tất các thủ tục vay vốn trong vòng 5 năm kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực.

Cán bộ, công chức bị tác động do sắp xếp bộ máy sẽ được vay tối đa 300 triệu đồng để tìm việc ẢNH: THÚY LIỄU

Hỗ trợ tiền cho cán bộ, công chức TP.HCM thuê nhà

Cũng tại kỳ họp thứ 3, UBND TP.HCM trình tờ trình nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TP.HCM bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, các đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập do TP.HCM quản lý.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng là đối tượng được hưởng chính sách.

Công chức, người lao động đang làm việc tại một số cơ quan cụ thể tại TP.HCM như Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thuế, Chi cục Hải quan khu vực 2, Kho bạc Nhà nước khu vực 2, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, Bảo hiểm xã hội và Thi hành án dân sự TP.HCM cũng thuộc diện áp dụng.

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần 3 chiều ngày 28.8 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mức hỗ trợ được quy định như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 0,9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7, không có hệ số phụ cấp chức vụ và người lao động được hỗ trợ 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ được thực hiện từ ngày 1.7.2025 - 30.6.2027.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ, các cá nhân nêu trên phải đáp ứng đủ 2 điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí địa điểm làm việc trực tiếp toàn thời gian, có sự thay đổi địa bàn làm việc giữa tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM (trước khi sắp xếp) và chưa được bố trí nhà ở công vụ theo quy định.