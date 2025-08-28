Quy định mới của TP.HCM về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM cũng trình tờ trình về nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Đối tượng được áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở các vị trí lái xe phục vụ lãnh đạo thành phố có chức vụ, chức danh tương đương bộ trưởng trở lên và được áp dụng chính sách như công chức do TP.HCM quản lý.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng thuộc đối tượng này.

Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn TP.HCM cũng được áp dụng. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký để thực hiện một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định pháp luật thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập do TP.HCM quản lý và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố cũng nằm trong diện được hưởng.

Chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 sẽ áp dụng cho hàng loạt đối tượng từ cán bộ, công chức, viên chức đến đại biểu Quốc hội chuyên trách, công chức cơ quan Trung ương… ẢNH: THÚY LIỄU

Cụ thể, các Hội được giao nhiệm vụ bao gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM, Liên minh Hợp tác xã TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng Hội Chữ thập đỏ cấp xã.

Công chức thuộc các cơ quan Trung ương như Sở Ngoại vụ TP.HCM và Cục Thống kê TP.HCM cũng được áp dụng.

Tương tự, công chức thuộc các cơ quan bộ, ngành Trung ương bao gồm: Tòa án nhân dân TP.HCM (và các Tòa án nhân dân khu vực), Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (và các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực), Cục Thuế TP.HCM, Chi cục Hải quan khu vực 2, Kho bạc Nhà nước khu vực 2, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, Bảo hiểm xã hội TP.HCM và Thi hành án dân sự TP.HCM.

Mức chi thu nhập tăng thêm được quy định cụ thể. Chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lái xe phục vụ lãnh đạo, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và công chức thuộc các cơ quan Trung ương có trụ sở tại TP.HCM.

Đối với các đối tượng còn lại, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này sẽ lấy từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của TP.HCM sau khi các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Thời gian thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm này từ ngày 1.7.2025 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP.HCM sẽ quy định và hướng dẫn các tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc, có chỉ số đo lường hiệu suất làm việc của cá nhân để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm.

Việc này nhằm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả công việc, nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động tương xứng với giá trị sức lao động và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.