Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát
Video Đời sống

Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/09/2025 05:32 GMT+7

Mới đây, một trào lưu thú vị về cách ăn chà là đã bùng nổ trên các mạng xã hội, khiến cư dân mạng không ngừng tranh luận. Liệu việc cắn chà là theo chiều dọc hay ngang thực sự ảnh hưởng đến độ ngọt của quả này?

Theo "mách bảo" của dân mạng, họ cắn thử một miếng chà là theo chiều ngang, rồi lại đổi qua chiều dọc để so sánh. Biểu cảm thay đổi liên tục: lúc thì nhăn mặt vì vị chát, lúc lại gật gù mỉm cười vì độ ngọt bất ngờ. Các clip này lập tức gây sốt với hàng triệu lượt xem và đủ mọi bình luận từ vui nhộn đến tranh cãi.

Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát

Chúng tôi cũng đã mua thử chà là và kiểm chứng trend đang gây tranh cãi này.

Hiện nay, giá chà là tươi Thái Lan vào khoảng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg và người bán hướng dẫn rằng thấy vỏ chuyển sang màu vàng hơi sẫm một chút là đã chín.

Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát - Ảnh 1.

Trái chà là khi chín có màu vàng hơi sậm màu

ẢNH: Quỳnh Phương

Khi phóng viên thử cắn theo chiều ngang (phần đầu nhọn của trái chà là) thì đúng là cảm nhận vị chát nhiều hơn là ngọt.

Còn cắn theo chiều dọc, vị chát giảm đi rất nhiều, cảm nhận được vị ngọt nhiều hơn, có chút giống vị ngọt của cây mía. Tuy nhiên, khi cắn ngang (nhưng cắn ở phần cuống) thì vẫn ngọt như lúc cắn dọc.

Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát - Ảnh 2.

Cắn chà là tươi theo chiều dọc sẽ cảm nhận vị ngọt nhiều hơn

ẢNH: Quỳnh Phương

Theo nhiều người lý giải là trái chà là cũng như các loại trái khác, luôn chín ở phần cuống trước nên nếu cắn ngang ở phần nhọn thì trái vẫn chưa chín hẳn, còn vị chát nhiều. Còn nếu cắn dọc, vị chát và ngọt sẽ được trung hòa với nhau.

Vì vậy quả thật, cắn dọc trái chà là tươi là cách ăn tối ưu nhất mà không lãng phí. Cắn dọc trái theo đúng chiều xơ của trái sẽ giòn hơn, dễ tách thớ và quan trọng ít chát hơn. Kể cả khi đã gọt vỏ, nếu cắn ngang ở phần nhọn của trái chà là thì vẫn chát như bình thường.

Tin liên quan

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc đang bị xem là quá thấp so với chi phí sinh hoạt, nuôi con ngày càng đắt đỏ tại các đô thị lớn. Các gia đình trẻ mong mỏi chính sách sớm được điều chỉnh để giảm bớt gánh nặng tài chính.

iPhone 17 sắp ra mắt: Có gì mới đáng chờ đợi?

EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát – người dân cần lưu ý gì?

Khám phá thêm chủ đề

Chà là CHÀ LÀ TƯƠI cách ăn chà là CẮN NGANG CẮN DỌC trái chà là
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận