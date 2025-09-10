Theo "mách bảo" của dân mạng, họ cắn thử một miếng chà là theo chiều ngang, rồi lại đổi qua chiều dọc để so sánh. Biểu cảm thay đổi liên tục: lúc thì nhăn mặt vì vị chát, lúc lại gật gù mỉm cười vì độ ngọt bất ngờ. Các clip này lập tức gây sốt với hàng triệu lượt xem và đủ mọi bình luận từ vui nhộn đến tranh cãi.

Thử ăn chà là theo trend tranh cãi trên TikTok Có phải cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát

Chúng tôi cũng đã mua thử chà là và kiểm chứng trend đang gây tranh cãi này.

Hiện nay, giá chà là tươi Thái Lan vào khoảng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg và người bán hướng dẫn rằng thấy vỏ chuyển sang màu vàng hơi sẫm một chút là đã chín.

Trái chà là khi chín có màu vàng hơi sậm màu ẢNH: Quỳnh Phương

Khi phóng viên thử cắn theo chiều ngang (phần đầu nhọn của trái chà là) thì đúng là cảm nhận vị chát nhiều hơn là ngọt.

Còn cắn theo chiều dọc, vị chát giảm đi rất nhiều, cảm nhận được vị ngọt nhiều hơn, có chút giống vị ngọt của cây mía. Tuy nhiên, khi cắn ngang (nhưng cắn ở phần cuống) thì vẫn ngọt như lúc cắn dọc.

Cắn chà là tươi theo chiều dọc sẽ cảm nhận vị ngọt nhiều hơn ẢNH: Quỳnh Phương

Theo nhiều người lý giải là trái chà là cũng như các loại trái khác, luôn chín ở phần cuống trước nên nếu cắn ngang ở phần nhọn thì trái vẫn chưa chín hẳn, còn vị chát nhiều. Còn nếu cắn dọc, vị chát và ngọt sẽ được trung hòa với nhau.

Vì vậy quả thật, cắn dọc trái chà là tươi là cách ăn tối ưu nhất mà không lãng phí. Cắn dọc trái theo đúng chiều xơ của trái sẽ giòn hơn, dễ tách thớ và quan trọng ít chát hơn. Kể cả khi đã gọt vỏ, nếu cắn ngang ở phần nhọn của trái chà là thì vẫn chát như bình thường.