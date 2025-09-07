Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN
Video Đời sống

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/09/2025 15:15 GMT+7

Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc đang bị xem là quá thấp so với chi phí sinh hoạt, nuôi con ngày càng đắt đỏ tại các đô thị lớn. Các gia đình trẻ mong mỏi chính sách sớm được điều chỉnh để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Anh Nguyễn Duy Huân (30 tuổi) và chị Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi) là một gia đình trẻ điển hình ở TP.HCM.

Anh Huân làm công việc văn phòng, còn chị Hiếu làm nghề tự do. Hai vợ chồng đang lên kế hoạch có con trong năm nay và vì thế họ đặc biệt quan tâm đến những quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, trong đó mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) là vấn đề then chốt.

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Anh Nguyễn Duy Huân chia sẻ: "Vợ chồng mình dự định đón thêm thành viên nên chắc chắn chi tiêu gia đình sẽ tăng lên nhiều. Với mức giảm trừ gia cảnh hiện tại, mình mong được nâng cao để có thể dành dụm thêm cho việc chăm sóc con nhỏ và lo toan cuộc sống".

Theo anh, nuôi một đứa bé ở TP.HCM rất tốn kém, từ tiền tã, sữa đến chi phí thuê người trông trẻ, nên khoản 4,4 triệu đồng giảm trừ cho một người phụ thuộc rõ ràng là chưa đủ đáp ứng.

Mỗi tháng, chi tiêu của gia đình chủ yếu dồn vào tiền thuê nhà và ăn uống. Khi có thêm con nhỏ, khoản dành cho em bé – từ tã sữa, chăm sóc y tế cho đến giáo dục – chắc chắn sẽ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng thu nhập. Anh Huân băn khoăn: mức GTGC hiện nay là 11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc đã áp dụng từ năm 2020, đến nay là năm 2025, rõ ràng không còn phù hợp trong bối cảnh chi phí ở đô thị liên tục tăng.

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN - Ảnh 1.

Giá cả đã tăng theo mức lương cơ sở

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Không chỉ riêng gia đình anh Huân, chị Hiếu, rất nhiều người làm công ăn lương khác ở TP.HCM, Hà Nội và các thành phố lớn đều cho rằng mức GTGC hiện hành đã “tụt hậu” so với thực tế đời sống. Mức lương cơ sở đã tăng, giá cả các mặt hàng thiết yếu, từ điện nước, thực phẩm, y tế cho đến giáo dục, đều leo thang, khiến khoản giảm trừ cũ không còn ý nghĩa hỗ trợ đáng kể.

