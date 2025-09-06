Cơn mưa không lớn lắm vào tối 2.9.2025 khiến con đường Nguyễn Xiển (đoạn dưới chân cầu Gò Công, phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu.

Đáng chú ý là suốt ngày 3.9 trời không hề mưa, đến chiều tối 4.9 mới có mưa lại và cũng không kéo dài nhưng nước hầu như không hề rút bớt.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Tuyến đường này rất đông phương tiện qua lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì đường ngập thường xuyên, người dân chạy xe máy lên vỉa hè nhiều để tránh nước khiến phần vỉa hè cũng hư hỏng.

Đường Nguyễn Xiển ngập một đoạn dài ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các hộ dân hai bên hầu như đều đã nâng nền nhà mình lên cao hơn mặt đường, một số hộ chưa có điều kiện nâng thì xây tạm một phần bê tông để chắn nước. Tuy nhiên, việc đường ngập quá nhiều thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của họ.