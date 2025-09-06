Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ
Video Đời sống

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/09/2025 13:47 GMT+7

Cơn mưa tối 2.9.2025 đã khiến đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu suốt 3 ngày liên tiếp. Dù không có mưa lớn trong suốt ngày 3.9, nước vẫn không rút, gây khó khăn cho người dân lưu thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.

Cơn mưa không lớn lắm vào tối 2.9.2025 khiến con đường Nguyễn Xiển (đoạn dưới chân cầu Gò Công, phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu.

Đáng chú ý là suốt ngày 3.9 trời không hề mưa, đến chiều tối 4.9 mới có mưa lại và cũng không kéo dài nhưng nước hầu như không hề rút bớt.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Tuyến đường này rất đông phương tiện qua lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì đường ngập thường xuyên, người dân chạy xe máy lên vỉa hè nhiều để tránh nước khiến phần vỉa hè cũng hư hỏng.

- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Xiển ngập một đoạn dài

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các hộ dân hai bên hầu như đều đã nâng nền nhà mình lên cao hơn mặt đường, một số hộ chưa có điều kiện nâng thì xây tạm một phần bê tông để chắn nước. Tuy nhiên, việc đường ngập quá nhiều thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của họ.

Tin liên quan

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Không phải ngày vía thần tài, cũng chẳng phải dịp lễ tết, nhưng bên ngoài cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM, hàng dài người vẫn chờ đợi để mua vàng. Có người đợi gần chục tiếng vẫn chưa đến lượt.

Khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải

‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi, ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Khám phá thêm chủ đề

Đường Nguyễn Xiển đường ngập Xe máy Té xe TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận