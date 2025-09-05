Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Không phải ngày vía thần tài, cũng chẳng phải dịp lễ tết… Nhưng đầu giờ chiều ngày 5.9, người dân vẫn đội nắng xếp hàng chờ mua vàng.

Bên ngoài cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), người dân xếp hàng dài chật kín vỉa hè, bảo vệ tất bật sắp xếp xe cộ hướng dẫn khách xếp hàng. Nhiều người ở đây cho biết, họ đã xếp hàng từ sáng sớm.

Giá vàng cao chót vót, xếp hàng 9 tiếng vẫn chưa đến lượt

Những ngày qua qua, giá vàng trong nước tăng "chóng mặt". Giá vàng miếng SJC liên tiếp lập đỉnh.

Giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8 giờ 32 phút sáng 5.9 là 132,9 triệu đồng/lượng và 134,4 triệu đồng/lượng, đều tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 4.9. Giá mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng.

Không chỉ có vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng. Vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 126,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng; Doji cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,8 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Quyết định mua lúc vàng lập đỉnh có thể khá mạo hiểm và đem đến nhiều rủi ro, nhưng theo dõi tình hình giá vàng từ đầu năm đến nay, nhiều người vẫn quyết định xuống tiền vì tin, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.