Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng
Video Đời sống

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/09/2025 20:07 GMT+7

Không phải ngày vía thần tài, cũng chẳng phải dịp lễ tết, nhưng bên ngoài cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM, hàng dài người vẫn chờ đợi để mua vàng. Có người đợi gần chục tiếng vẫn chưa đến lượt.

Không phải ngày vía thần tài, cũng chẳng phải dịp lễ tết… Nhưng đầu giờ chiều ngày 5.9, người dân vẫn đội nắng xếp hàng chờ mua vàng.

Bên ngoài cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), người dân xếp hàng dài chật kín vỉa hè, bảo vệ tất bật sắp xếp xe cộ hướng dẫn khách xếp hàng. Nhiều người ở đây cho biết, họ đã xếp hàng từ sáng sớm.

Giá vàng cao chót vót, xếp hàng 9 tiếng vẫn chưa đến lượt

Những ngày qua qua, giá vàng trong nước tăng "chóng mặt". Giá vàng miếng SJC liên tiếp lập đỉnh.

Giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8 giờ 32 phút sáng 5.9 là 132,9 triệu đồng/lượng và 134,4 triệu đồng/lượng, đều tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 4.9. Giá mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng.

Không chỉ có vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng. Vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 126,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng; Doji cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,8 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Quyết định mua lúc vàng lập đỉnh có thể khá mạo hiểm và đem đến nhiều rủi ro, nhưng theo dõi tình hình giá vàng từ đầu năm đến nay, nhiều người vẫn quyết định xuống tiền vì tin, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.

Từ 100.000 đồng quà Quốc khánh đến 50 suất mì chay cho người khó khăn

Từ 100.000 đồng quà Quốc khánh đến 50 suất mì chay cho người khó khăn

Với 100.000 đồng quà mừng Quốc khánh 2.9, bốn học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (P.Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã cùng nhau nấu 50 suất mì chay và 60 chai nước mát, gửi đến tay những cụ già neo đơn, người lao động nghèo và trẻ em lang thang.

Khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải

