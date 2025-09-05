Nhiều người cho biết họ đã cố gắng tiết kiệm điện, giảm sử dụng điều hòa, nhưng hóa đơn vẫn tăng vọt so với tháng trước.

Trên diễn đàn quản gia hóa đơn của ví điện tử MoMo, nhiều người cũng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng mạnh không rõ lý do. Điều này cũng tương tự trên các diễn đàn của ngành điện. Có thể thấy, hầu hết các phản ánh đều từ một số tỉnh phía bắc.

Chị Chu Hồng Lê, ở Nghệ An, cho biết rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình đã khiến chị bất ngờ, khi số tiền cao hơn so với các tháng cao điểm mùa hè. Mặc dù tháng 8 có mưa bão, gia đình chị ít sử dụng điều hòa và tiết kiệm điện, nhưng hóa đơn vẫn tăng. Chị Lê thắc mắc về sự bất hợp lý này và chia sẻ rằng nhiều người trên mạng xã hội cũng phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8, dù mức độ sử dụng điện giảm.

Khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải

Còn chị Hương Loan ở Hà Nội chia sẻ rằng hóa đơn tiền điện của gia đình chị dù ít sử dụng điện trong tháng 8 nhưng vẫn cao như tháng 7, tháng nóng nhất trong năm.

Trả lời Báo Thanh Niên, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giải thích rằng việc tăng trưởng tiêu thụ điện trong tháng 8 không phải do thời tiết mát mẻ như nhiều người nghĩ, mà là do đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong khu vực. Trong suốt tháng 8, miền Bắc đã liên tục lập các đỉnh mới về tiêu thụ điện, với công suất cực đại đạt gần 19.000 MW, sản lượng điện thương phẩm lên tới hơn 393 triệu kWh.

Hóa đơn của 1 gia đình ở Hà Nội

Theo đại diện EVNNPC, trong khi phụ tải tăng mạnh vì nắng nóng, ngành điện lại phải căng mình chống bão. Bão số 5 cuối tháng 8 đã ảnh hưởng đến một số địa phương miền Bắc khiến nhiều đường dây, trạm biến áp bị sự cố. Tuy vậy, thời gian gián đoạn cấp điện do bão chỉ xảy ra cục bộ, ở một số địa phương và chỉ vài ngày. Nên so với cả chu kỳ ghi chỉ số công tơ từ 30 - 31 ngày, ảnh hưởng này không quá lớn. Thực tế, một số nơi bị ảnh hưởng bão lũ có kỳ ghi chỉ số từ ngày 20 - 25, do vậy các ngày bị gián đoạn cấp điện vì bão sẽ tính vào kỳ ghi chỉ số của tháng 9. Thế nên phần lớn thời gian tháng 8 vẫn là nắng nóng liên tục, mức tiêu thụ điện cao kéo dài từ sáng đến tối, đặc biệt ban đêm khi nhu cầu làm mát tăng vọt.

Ngoài ra, vị này cũng giải thích thêm, từ đầu tháng 6 đến nay, công suất đỉnh miền Bắc đã tăng gần 900 MW, từ 18.084 MW trong ngày 2.6 lên 18.983 MW ngày 4.8. Đây là mức tăng rất lớn chỉ trong vòng 2 tháng, phản ánh áp lực cực lớn lên hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng. Chưa kể thời tiết vẫn đang duy trì nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 39°C, độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt kéo dài, đặc biệt vào buổi tối, khi nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tăng mạnh.

Một số bạn đọc cho biết dù sử dụng điều hòa ít hẳn nhưng tiền điện lại tăng

Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long cho rằng có 2 yếu tố cần xem xét khi nhận phản ánh tăng đồng loạt từ người dùng điện của các địa phương. Đó là thời tiết bớt cực đoan, có hay không việc khách hàng giảm dùng điện, giảm các thiết bị tiêu hao điện năng nhưng hóa đơn điện nhận về vẫn tăng? Nếu đúng như vậy là bất thường và liệu có sự sai sót về dữ liệu hay không? Khi người dân nghi vấn, cơ quan chức năng phải vào cuộc, kiểm tra xem thực hư thế nào, minh bạch các số liệu ra. Thứ hai, biểu giá điện tăng, nếu dùng điện nhiều, nhảy bậc, chắc chắn hóa đơn tiền điện sẽ tăng.