Phía sau cú máy đẹp gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80
Video Đời sống

Phía sau cú máy đẹp gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Võ Hiếu - Quỳnh Phương
02/09/2025 14:17 GMT+7

Trong không khí trang nghiêm và hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, những thước phim mượt mà, giàu tính điện ảnh trên sóng VTV đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Đặc biệt, những cú máy nửa vòng cung uyển chuyển cùng các góc cận cảnh chiến sĩ thực hiện điều lệnh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Người góp phần tạo nên loạt thước phim này là đạo diễn hình ảnh – quay phim Lê Bảo Hân, hay còn được biết đến với nickname Steadihan. Anh là gương mặt quen thuộc trong giới làm phim, nổi bật với kinh nghiệm ở mảng điện ảnh, TVC quảng cáo và đặc biệt là kỹ năng sử dụng steadicam – thiết bị hỗ trợ đem lại những khung hình ổn định, mượt mà.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Trao đổi với Thanh Niên, anh Hân cho biết cảm thấy vinh dự khi được mời tham gia ghi hình một số hạng mục trong lễ diễu binh, diễu hành A80. Trước ngày chính thức (2.9), anh đã có mặt ở các buổi sơ duyệt và tổng duyệt để chuẩn bị. Anh được giao đảm trách phần quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam, còn các phân đoạn khác do ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện.

Anh chia sẻ rằng cả quá trình làm nghề tự do, chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội đứng tại Quảng trường Ba Đình để quay diễu binh trong một sự kiện trọng đại như thế.

Phía sau cú máy đẹp gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 1.

Hình ảnh anh Lê Bảo Hân gắn liền với chiếc steadicam

Theo lời anh, dù đã quen với cường độ làm việc cao, nhưng áp lực ở một sự kiện mang tầm quốc gia vẫn không hề nhỏ. Anh và đồng nghiệp phải giữ sự tập trung tuyệt đối để mang đến cho khán giả những góc quay đẹp, chân thực nhất, giúp người xem có cảm giác như đang hiện diện tại Ba Đình.

Hậu trường anh Lê Bảo Hân quay phim tại lễ tổng duyệt

Để hoàn thành nhiệm vụ, anh Hân phải mang trên người bộ steadicam nặng hơn 20 kg, trị giá hàng tỉ đồng. Trong lúc truyền hình trực tiếp, đôi khi khán giả có thể thấy anh xuất hiện trên xe scooter điện, mặc áo giáp trợ lực và điều khiển steadicam bằng cả hai tay.


