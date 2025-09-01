Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’
Video Đời sống

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: '80 năm độc lập, mừng lắm'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/09/2025 17:31 GMT+7

Chương trình phát quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2.9 không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà đặc biệt là người cao tuổi. Dù gặp khó khăn trong việc đi lại, nhiều cụ ông, cụ bà vẫn phấn khởi đến trực tiếp các điểm phát quà để cảm nhận không khí vui tươi trong dịp lễ trọng đại này.

Món quà ý nghĩa dịp Quốc khánh

Vào trưa ngày 1.9, tại một số điểm phát quà ở TP.HCM, người dân đã tập trung đông đúc để chờ nhận phần quà ý nghĩa. Dù giá trị phần quà không lớn, nhưng niềm vui và sự phấn khởi của người dân vẫn rất rõ nét. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với nhân dân, đặc biệt trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’

Tại phường Long Bình (TP.HCM), để tránh tình trạng người dân phải chờ đợi quá lâu, địa phương đã chia nhỏ các điểm phát quà. Các trạm y tế, trường học, khu chung cư và trụ sở khu phố được trưng dụng làm điểm phát quà. Các lực lượng tình nguyện viên và cán bộ địa phương được bố trí bài bản để đảm bảo việc nhận quà diễn ra trật tự và nhanh chóng.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’ - Ảnh 1.

Phường Long Bình tổ chức nhiều điểm phát quà để tránh đông đúc

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Gia đình cô có 5 nhân khẩu, cô rất phấn khởi. Cảm ơn Chính phủ, Nhà nước đã quan tâm đến người dân", bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (người dân phường Long Bình) chia sẻ.

Một số cụ ông, cụ bà dù đã có con cháu có thể đi nhận thay, nhưng vẫn quyết định đến trực tiếp các điểm phát quà để cảm nhận không khí vui tươi và phấn khởi trong dịp lễ này.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’ - Ảnh 2.

Nhiều cụ ông, cụ bà đã lớn tuổi vẫn muốn đến nhận trực tiếp

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Nghe con nói thì ra đây, cô đi với con trai nhận tiền cho 7 đứa con trong gia đình. Vui vui, mừng mừng. Cảm ơn Nhà nước quan tâm đến người dân trong dịp này", cụ bà Nguyễn Thị Loan (74 tuổi, người dân phường Long Bình) nói.


