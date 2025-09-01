Mạng xã hội đang ngập tràn hình ảnh người dân khoe nhận được 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2.9.

UBND các phường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang tổ chức chi trả quà của Chính phủ tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng/ người, bằng tiền; phát trực tiếp tại các địa điểm được UBND phường được thông báo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận.

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Nhận được quà, người dân ai nấy đã bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; nhiều người chia sẻ cảm thấy ấm lòng khi nhận quà đúng dịp lễ lớn của dân tộc.

Thủ tướng chỉ đạo việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân, do đó: Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND các phường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang tổ chức chi trả quà tới tận tay người dân ẢNH: PHƯỜNG HẢI AN (HẢI PHÒNG)

Theo cập nhật trên trang Thông tin Chính phủ, đến tối 31.8, đã có hơn 5.600 tỷ đồng được chi trả (tương ứng 53,15% trên tổng kinh phí dự kiến là khoảng hơn 10.700 tỷ đồng).

Tối 28.8.2025, Văn phòng Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2.9.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, kinh phí được bố trí để tặng quà cho người dân ăn Tết Độc lập lần này là từ nguồn ngân sách trung ương.