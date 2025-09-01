Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả
Video Đời sống

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Hồ Hiền
Hồ Hiền
01/09/2025 10:58 GMT+7

Mạng xã hội đang ngập tràn hình ảnh người dân khoe nhận được 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2.9. Theo cập nhật trên trang Thông tin Chính phủ, đến tối 31.8, đã có hơn 5.600 tỷ đồng được chi trả (tương ứng 53,15% trên tổng kinh phí dự kiến là khoảng hơn 10.700 tỷ đồng).

Mạng xã hội đang ngập tràn hình ảnh người dân khoe nhận được 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2.9.

UBND các phường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang tổ chức chi trả quà của Chính phủ tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng/ người, bằng tiền; phát trực tiếp tại các địa điểm được UBND phường được thông báo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận.

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Nhận được quà, người dân ai nấy đã bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; nhiều người chia sẻ cảm thấy ấm lòng khi nhận quà đúng dịp lễ lớn của dân tộc.

Thủ tướng chỉ đạo việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân, do đó: Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 1.

UBND các phường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang tổ chức chi trả quà tới tận tay người dân

ẢNH: PHƯỜNG HẢI AN (HẢI PHÒNG)

Theo cập nhật trên trang Thông tin Chính phủ, đến tối 31.8, đã có hơn 5.600 tỷ đồng được chi trả (tương ứng 53,15% trên tổng kinh phí dự kiến là khoảng hơn 10.700 tỷ đồng).

Tối 28.8.2025, Văn phòng Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2.9.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, kinh phí được bố trí để tặng quà cho người dân ăn Tết Độc lập lần này là từ nguồn ngân sách trung ương.

Tin liên quan

TP.HCM mưa lớn trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

TP.HCM mưa lớn trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP.HCM và nhiều địa phương lân cận bất ngờ có mưa lớn kéo dài, khiến việc vui chơi, tham quan của người dân và du khách bị ảnh hưởng.

Miễn phí vé sau 17 giờ dịp Quốc khánh, Thảo Cầm Viên đông nghịt

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh Quà tặng cách mạng tháng tám Quốc khánh 2.9 quà tặng 100.000 đồng VNeID căn cước công dân an sinh xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận