TP.HCM mưa lớn trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

Chiều 31.8, nhiều phường tại TP.HCM xuất hiện mưa trắng xóa kèm giông, trời tối sập nhanh chóng. Người đi đường buộc phải tìm nơi trú tạm dưới mái hiên hoặc quán ven đường.

Những ngày này, các khu vui chơi và điểm du lịch tại TP.HCM đón lượng khách khá lớn do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài. Tuy nhiên, cơn mưa lớn bất ngờ vào chiều 31.8 đã khiến nhiều gia đình và du khách gặp không ít trở ngại. Tại khu vui chơi ở phường Long Bình (TP.HCM), nhiều đoàn đang tham quan buộc phải dừng lại tìm nơi trú mưa. Nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa, ô dù do không theo dõi dự báo thời tiết trước đó, đành vội vã tấp vào hàng quán ven đường hoặc nép dưới mái hiên các tòa nhà để tránh ướt.

Du khách tìm chỗ trú trong cơn mưa lớn ở TP.HCM ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

Anh Đỗ Quốc Phương, một khách du lịch đến từ Quy Nhơn (Gia Lai), chia sẻ rằng hôm nay là dịp nghỉ lễ, anh cùng gia đình đã đi từ Quy Nhơn vào TP.HCM để tham quan, du lịch. Anh cho biết, họ mới chỉ tham quan sơ qua và gặp mưa, khiến anh phải quay lại vì thời tiết xấu. Trước khi đi, anh không xem dự báo thời tiết và không tìm hiểu thông tin, nên giữa chừng mới gặp mưa.

Không ít du khách nước ngoài cũng tỏ ra khá lúng túng khi vừa tham quan vừa tìm cách che chắn khi bất ngờ gặp mưa lớn, song vẫn cố gắng duy trì lịch trình vui chơi trong kỳ nghỉ lễ đặc biệt này.

Mưa lớn bất ngờ ập xuống khiến nhiều người không kịp chuẩn bị ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Một gia đình người nước ngoài tìm chỗ trú khi đang tham quan ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Anh Ahkil, người Ấn Độ, chia sẻ rằng anh chỉ đi dạo quanh khu vực vì đang sống và làm việc tại đây, trong khi gia đình anh từ Ấn Độ đến thăm anh dịp này. Anh cho biết trước khi đi, anh đã xem dự báo thời tiết và lúc đầu thì trời chỉ mưa nhẹ, nhưng sau đó mưa nặng hạt hơn. Anh nhận xét rằng trong 3-4 ngày qua, anh thấy mưa rất lớn.

Khi được hỏi về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Việt Nam, anh xác nhận rằng anh biết về ngày lễ này. Anh chia sẻ thêm rằng đã sống ở Việt Nam gần 3 năm và theo dõi ngày Quốc khánh trong suốt thời gian đó. Anh cảm nhận rằng người Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc khánh rất lớn và thể hiện tình yêu đất nước qua các hoạt động như treo cờ, mặc áo thun in quốc kỳ và tham gia các hoạt động như yoga hay nhảy múa. Anh thấy không khí này rất đặc biệt và thực sự rất thích.



