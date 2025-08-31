Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu
Video Đời sống

Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu

Dương Lan
Dương Lan
31/08/2025 15:29 GMT+7

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ những đoạn clip ghi lại cảnh đàn ngỗng di chuyển theo hàng lối, đi đâu cũng theo hiệu lệnh của chủ. Điều khiến mọi người tò mò là không biết chủ đã huấn luyện như thế nào để chúng thông minh đến vậy.

Trên trang cá nhân của ông Trần Văn Kiểm (50 tuổi, quê ở Đồng Nai), những clip quay Đàn ngỗng luôn đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Đàn ngỗng thường xuyên nghe theo hiệu lệnh chủ, chỉ cần nghe tiếng gọi là ngay lập tức chạy đến quấn quýt.

Không chỉ biết nghe hiệu lệnh, đàn ngỗng còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những phản ứng tình cảm dành cho chủ. Khi ông chủ giả vờ ngất xỉu giữa sân, đàn ngỗng lập tức vây quanh, kêu inh ỏi như muốn báo động cho mọi người.

Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Kiểm cho biết đàn ngỗng có 12 con được nuôi từ đầu năm 2025. Trước đây ông ở thành phố, diện tích đất hẹp nên không có điều kiện nuôi.

Từ khi chuyển về quê sống, đất rộng hơn nên quyết định nuôi đàn ngỗng cho vui nhà, vui cửa. Ông Kiểm chia sẻ đây là lần đầu tiên ông nuôi ngỗng, mua khi chúng mới được 1 tuần tuổi.

Lúc mua về ông úm chúng trong 2 tuần rồi sau đó thả ra vườn rau. Mới đầu, ông cầm cây đi theo, huấn luyện để chúng chỉ được ăn cỏ, không ăn rau và nói chuyện thường xuyên.

Chỉ cần thấy ngỗng ăn rau, ông Kiểm lấy cây gạt ra, dần dần ngỗng nhìn và học theo rồi dần quen với những "mệnh lệnh" từ ông Kiểm.

Tin liên quan

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025 ngày 26.8.2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 ngày 3.4.2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Điểm đáng chú ý của Nghị định 232 là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Người chạy xe máy điện lưu ý cảnh báo sau của CSGT TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Ngỗng ngỗng nghe lời Chuyện lạ Đồng Nai huấn luyện ngỗng chăm đàn ngỗng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận