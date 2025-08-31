Trên trang cá nhân của ông Trần Văn Kiểm (50 tuổi, quê ở Đồng Nai), những clip quay Đàn ngỗng luôn đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Đàn ngỗng thường xuyên nghe theo hiệu lệnh chủ, chỉ cần nghe tiếng gọi là ngay lập tức chạy đến quấn quýt.

Không chỉ biết nghe hiệu lệnh, đàn ngỗng còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những phản ứng tình cảm dành cho chủ. Khi ông chủ giả vờ ngất xỉu giữa sân, đàn ngỗng lập tức vây quanh, kêu inh ỏi như muốn báo động cho mọi người.

Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Kiểm cho biết đàn ngỗng có 12 con được nuôi từ đầu năm 2025. Trước đây ông ở thành phố, diện tích đất hẹp nên không có điều kiện nuôi.

Từ khi chuyển về quê sống, đất rộng hơn nên quyết định nuôi đàn ngỗng cho vui nhà, vui cửa. Ông Kiểm chia sẻ đây là lần đầu tiên ông nuôi ngỗng, mua khi chúng mới được 1 tuần tuổi.

Lúc mua về ông úm chúng trong 2 tuần rồi sau đó thả ra vườn rau. Mới đầu, ông cầm cây đi theo, huấn luyện để chúng chỉ được ăn cỏ, không ăn rau và nói chuyện thường xuyên.

Chỉ cần thấy ngỗng ăn rau, ông Kiểm lấy cây gạt ra, dần dần ngỗng nhìn và học theo rồi dần quen với những "mệnh lệnh" từ ông Kiểm.