Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau
Video Đời sống

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Võ Hiếu - Quỳnh Phương
30/08/2025 15:04 GMT+7

Nếu không kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15.9.2025, với điều kiện phải tuân thủ quy trình và xuất trình các giấy tờ hợp lệ như căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp pháp nếu nhận thay cho người khác.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bộ Chính trị đã quyết định tặng quà trị giá 100.000 đồng/người cho toàn thể công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam. Đây là một chủ trương đặc biệt nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo không khí đoàn kết và phấn khởi trong nhân dân. Theo quy định tại Nghị quyết 263 của Chính phủ, đối tượng nhận quà bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin được xác lập đến hết ngày 30.8.2025.

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có - Ảnh 1.

Đối tượng nhận quà bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Quà tặng sẽ được chuyển qua hai hình thức chính. Thứ nhất, đối với những công dân đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, quà sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của họ. Đây là phương thức ưu tiên, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện cho người nhận. Đối với những công dân chưa tích hợp tài khoản an sinh xã hội, quà sẽ được chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm phát quà do UBND cấp xã quyết định, ưu tiên các địa điểm thuận tiện để người dân dễ tiếp cận.

Việc trao quà sẽ thực hiện theo hộ gia đình, và người đứng ra nhận sẽ là chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Trường hợp công dân chưa đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền. Khi nhận quà, công dân cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp, và nếu nhận thay cho người khác, cần có giấy ủy quyền hợp lệ, riêng với trẻ vị thành niên có thể sử dụng giấy khai sinh.

Thời gian nhận quà sẽ bắt đầu từ ngày 30.8.2025 và hoàn thành trước ngày 2.9.2025. Trong trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15.9.2025. Kinh phí chi trả đã được bố trí đầy đủ trong dự toán ngân sách trung ương năm 2025, và Bộ Tài chính đã chuyển về địa phương để bảo đảm việc trao quà diễn ra đúng tiến độ. Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, giúp người dân nhận quà tặng Quốc khánh đúng hạn.

