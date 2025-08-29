Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gặp chàng trai gây sốt với bức tranh tặng chú công an ở A80: Vẽ trong 1 tiếng
Gặp chàng trai gây sốt với bức tranh tặng chú công an ở A80: Vẽ trong 1 tiếng

Hồ Hiền
29/08/2025 20:50 GMT+7

Trong vô số những khoảnh khắc đẹp trong đợt tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, bức tranh của một chàng trai trẻ vẽ tặng chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ A80 nhận mưa tim từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh đáng yêu và lời chúc cũng cực kỳ dễ thương. “Tặng đồng chí. Chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhận món quà dễ thương, anh công an đóng khung và đem đi khoe với mọi người.

Gặp chàng trai gây sốt với bức tranh tặng chú công an ở A80: Vẽ trong 1 tiếng

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Nguyễn Chu Minh Đức cho hay ngày 27.8 đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tranh thủ thời gian rảnh lúc chờ đợi, Đức có mượn được giấy và bút nên nảy ra ý tưởng vẽ tranh chân dung tặng đồng chí công an.

Chỉ mất khoảng một giờ để hoàn thành, nhưng suốt quá trình vẽ, Đức không tránh khỏi áp lực khi có nhiều người đứng xung quanh dõi theo từng nét bút. Cuối cùng bức tranh hoàn thiện và nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

- Ảnh 1.

Bức vẽ được Minh Đức hoàn thành ngay tại chỗ, chỉ mất khoảng 1 tiếng

ẢNH: NVCC

Vào dịp lễ 2.9 năm ngoái, Minh Đức cũng vẽ tranh về bản đồ và quốc kỳ Việt Nam trên mái nhà và cũng được mọi người yêu mến, chia sẻ nhiệt tình. Bức tranh được chàng trai trẻ hoàn thành trong khoảng 1 tuần. Mỗi ngày, cậu dành 2 tiếng vào buổi sáng hoặc buổi tối bởi việc ngồi trên mái tôn vào ban ngày rất nóng.

- Ảnh 2.

Bức vẽ lớn trên mái nhà từng được Minh Đức thực hiện vào dịp 2.9 năm ngoái

ẢNH: NVCC

Năm 2022, Đức từng tham gia chương trình Siêu tài năng nhí. Chàng trai xứ Nghệ khi đó gây ấn tượng vì không chỉ vẽ đẹp mà vẽ rất nhanh.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn trên sân khấu, Đức đã vanh vách vẽ xong bức tranh ruộng bậc thang trong sự trầm trồ của giám khảo lẫn những người có mặt.

Chàng trai bật mí bản thân thích vẽ từ khi còn rất nhỏ, và cứ thế ngày từng ngày, duy trì sở thích đến hiện tại. Vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới, Minh Đức dự định đăng ký nguyện vọng vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Từ khoảnh khắc nhỏ giữa đời thường, câu chuyện chàng trai trẻ gửi gắm tình cảm qua bức vẽ chân dung anh công an trở thành nguồn cảm hứng trên mạng xã hội. Điều này góp phần gắn kết cộng đồng và khơi gợi lòng biết ơn dành cho những người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến.

Xem thêm bình luận