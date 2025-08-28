Những luống dưa xanh rì cho trái sai lúc lắc này là của anh Trần Đình Quỳnh (27 tuổi, ở xã Đàn Điền, TP.Huế). Mới chỉ hơn 1 năm trước, khoảng đất này chỉ là bãi đất trống đầy cát trắng và nắng gắt. Để có những quả dưa lưới tươi xanh, khỏe mạnh như hôm nay, trước đó chàng trai trẻ này đã trải qua một trình Khởi nghiệp đầy khó khăn và ấn tượng.

Rẽ hướng thành nông dân trồng dưa lưới, 9x thu đều 200 triệu đồng/năm

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi quanh năm hứng chịu nắng cháy da thịt và mưa thối đất, anh Quỳnh luôn ấp ủ một hoài bão lớn, làm nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Từng tốt nghiệp cao đẳng ngành xây dựng và theo nghề để nối nghiệp gia đình với mức thu nhập khá cao, nhưng niềm đam mê với nông nghiệp luôn thôi thúc anh.

Cơ duyên đến vào năm 2023, sau một chuyến du lịch tại các tỉnh miền Nam, tham quan các mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, anh Quỳnh nhận ra đây chính là con đường anh cần đi.

Những luống dưa xanh rì, lúc lỉu trái ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với một người trẻ còn thiếu kinh nghiệm như Quỳnh. Thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn, từ việc thiếu kinh nghiệm trồng trọt đến việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Từng thất bại, từng không bán được dưa trong những vụ đầu tiên, nhưng anh Quỳnh không nản lòng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vụ đầu tiên, vì không tìm được đầu ra, số dưa lưới tới kỳ thu hoạch để quá dài ngày, quả bị chín quá, không còn độ giòn. Sản phẩm không đảm bảo, anh Quỳnh quyết định bỏ hết và làm lại.

Không nản lòng, chàng trai trẻ vừa học vừa làm, dần dần tìm được đầu ra ổn định cho dưa lưới của mình. Hiện tại, trang trại của anh có 2 nhà kính trồng dưa lưới, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ.

Mỗi vụ dưa mang lại sản lượng khoảng 8 tấn, lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Quỳnh, còn tận dụng hệ thống trang trại để trồng thêm ớt và dưa leo trái vụ vào mùa mưa lạnh. Những mặt hàng này thường thu hoạch vào dịp cận Tết Nguyên đán và rất đắt khách, giúp anh tận dụng thêm một vụ sản xuất trong năm.

Thành công của anh Trần Đình Quỳnh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân công trong vùng. Trong tương lai, anh ấp ủ sẽ cùng nhiều thanh niên địa phương mở rộng mô hình trồng dưa lưới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người dân có cùng đam mê.