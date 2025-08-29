Ra mắt học bổng’ Tự lực vì chính tôi’ cho con em có người thân hiến tạng

Sáng 28.8.2025, lễ ra mắt Học bổng Tự lực vì chính tôi được Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức đã diễn ra. Đây là chương trình đầu tiên dành riêng cho con em của những người thân hiến tạng nhân đạo.

Lễ ra mắt Học bổng Tự lực vì chính tôi được Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức ẢNH: VÕ HIẾU

10 em nhỏ từ 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, đến từ các địa phương TP.HCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk, đã nhận phần kinh phí hỗ trợ từ học bổng "Tự lực vì chính tôi". Mỗi em nhận 1,5 triệu đồng/tháng, trong đó 1 triệu đồng sẽ hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt, 500.000 đồng được gửi tiết kiệm đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng giá trị học bổng mỗi năm lên đến 50 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển tinh thần toàn diện.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm đã không dấu được niềm vui khi phần nào giúp các em và gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế ẢNH: VÕ HIẾU

Đối với các gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, sự hỗ trợ tài chính này giúp họ giảm bớt gánh nặng và tạo động lực để vượt qua khó khăn. Đối với các em nhỏ, học bổng này không chỉ là nguồn tài chính mà còn là cơ hội tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

10 em nhỏ từ 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, đến từ các địa phương TP.HCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk, đã nhận phần kinh phí hỗ trợ từ học bổng "Tự lực vì chính tôi" ẢNH: VÕ HIẾU

Dự kiến, trong giai đoạn 2025–2030, học bổng dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng quy mô thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí lên tới 12 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược của Quỹ nhằm mang lại sự hỗ trợ lâu dài và bền vững cho các em nhỏ.