Miễn phí vé sau 17 giờ dịp Quốc khánh, Thảo Cầm Viên đông nghịt
Video Đời sống

Miễn phí vé sau 17 giờ dịp Quốc khánh, Thảo Cầm Viên đông nghịt

Hồ Hiền
Hồ Hiền
31/08/2025 17:02 GMT+7

Tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người. Khách tham quan lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông" được miễn phí hoàn toàn vé vào cổng.

Không mưa, tiết trời trong buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tại khu vực trung tâm TP.HCM dịu mát, rất phù hợp để người dân chơi lễ.

Hơn 19 giờ tối 30.8, Thảo Cầm Viên TP.HCM người người tấp nập đổ về vui chơi, không phải để ngắm thú như thường lệ, mà để trải nghiệm một không gian văn hóa vô cùng đa dạng, từ nghề nông xưa, làng chiếu, rồi Việt phục hội, đến workshop nón lá Việt Nam,...

Miễn phí vé sau 17 giờ dịp Quốc khánh, Thảo Cầm Viên đông nghịt

Người tham dự sẽ được hòa mình vào lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông" với các hoạt động đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái…

Từ khu vực làm gốm… đến nơi tái hiện nghề nông với cái cày, cái bừa... Đây đều là những không gian đặc biệt đặc biệt thu hút từ người lớn đến trẻ nhỏ tham gia vì quá đỗi thân thuộc và hoài niệm.

Miễn phí vé, Thảo Cầm Viên đông nghẹt đêm lễ 2.9 - Ảnh 1.

Các em bé hí hoáy tự tay trang trí những món đồ mình thích

ẢNH: HỒ HIỀN

Tại đây, khách tham quan sẽ được tự tay xay lúa, giã gạo bằng những công cụ xưa cũ như cối đá, bàn xay và những dụng cụ thủ công khác.

Lễ hội "Vui tết độc lập - hội tụ non sông" lấy cảm hứng từ không khí lễ hội rộn ràng của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, sự kiện tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Thảo Cầm Viên.

Miễn phí vé, Thảo Cầm Viên đông nghẹt đêm lễ 2.9 - Ảnh 2.

Khu ẩm thực có rất đông khách ghé trải nghiệm

ẢNH: HỒ HIỀN

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, Thảo Cầm Viên miễn vé vào cổng sau 17 giờ cho khách tham dự lễ hội ẩm thực và trải nghiệm.

Giữa không gian lễ hội, các bé sẽ có cơ hội khám phá một thế giới rất riêng - thế giới của đất, lửa và đôi tay khéo léo thông qua khu trưng bày gốm truyền thống. Hoặc cũng có thể hí hoáy, tự làm ra những món đồ mà các bé yêu thích.

Không chỉ có các làng nghề, lễ hội còn có các gian hàng ẩm thực đa dạng, từ những món ăn mang đặc trưng vùng miền đến những đồ ăn thức uống có công thức mới mẻ, độc lạ.

Lễ hội được mở từ 7 giờ 30 phút sáng đến 20 giờ 30 phút đến hết ngày Quốc khánh 2.9.

