Người dân sống hai bên thường gọi tuyến đường này là “con đường đau khổ”. Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã có sự cải thiện so với những hình ảnh mà phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại vào cuối năm 2024. Nhiều đoạn ổ voi, ổ gà đã được “vá” lại nhưng để nói là đường thực sự bằng phẳng thì vẫn chưa, ở nhiều đoạn vẫn còn ổ gà, vật liệu xây dựng thô vẫn còn ở khắp mặt đường và hai bên đường. Điều đáng ngại hơn với người dân sống hai bên tuyến đường này là bụi mù mịt, sống ở nhà mình mà như ở giữa công trường.

Tuyến đường này 2 thời điểm 2024 và 2025 ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sống trong cảnh bụi bặm quanh năm, người dân trên tuyến đường Lò Lu cho biết tình trạng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của họ. Nhiều người phải đối mặt với các bệnh về đường hô hấp, nhất là trẻ em và người già. Mặc dù khu vực này dân cư đông đúc, nhưng việc buôn bán trong nhiều năm qua vẫn gặp khó khăn do tình trạng đường xấu.

Người dân và các tiểu thương nơi đây chia sẻ rằng, công việc kinh doanh kém phát triển, không chỉ vì con đường đầy ổ gà mà còn vì bụi bặm khiến không ai muốn ghé qua. Đặc biệt, tình trạng bụi mù mịt hiện nay còn tệ hơn rất nhiều so với trước đây, khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn.

Bụi mù mịt trên tuyến đường từng là 'điểm nóng' ổ voi, ổ gà ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sống lâu trong cảnh đường xấu, ô nhiễm, người dân khu vực này ai cũng mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành để có thể cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh tế địa phương.