Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi, ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt
Video Đời sống

‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi, ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/09/2025 18:06 GMT+7

Kể từ khi được nâng cấp sửa chữa, đường Lò Lu (TP.HCM) bớt cảnh ổ voi, ổ gà nhưng lại bụi bặm kinh hoàng. Người dân sống hai bên 'con đường đau khổ' đều mong dự án sớm hoàn thành để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân sống hai bên thường gọi tuyến đường này là “con đường đau khổ”. Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã có sự cải thiện so với những hình ảnh mà phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại vào cuối năm 2024. Nhiều đoạn ổ voi, ổ gà đã được “vá” lại nhưng để nói là đường thực sự bằng phẳng thì vẫn chưa, ở nhiều đoạn vẫn còn ổ gà, vật liệu xây dựng thô vẫn còn ở khắp mặt đường và hai bên đường. Điều đáng ngại hơn với người dân sống hai bên tuyến đường này là bụi mù mịt, sống ở nhà mình mà như ở giữa công trường.

- Ảnh 1.

Tuyến đường này 2 thời điểm 2024 và 2025

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sống trong cảnh bụi bặm quanh năm, người dân trên tuyến đường Lò Lu cho biết tình trạng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của họ. Nhiều người phải đối mặt với các bệnh về đường hô hấp, nhất là trẻ em và người già. Mặc dù khu vực này dân cư đông đúc, nhưng việc buôn bán trong nhiều năm qua vẫn gặp khó khăn do tình trạng đường xấu.

Người dân và các tiểu thương nơi đây chia sẻ rằng, công việc kinh doanh kém phát triển, không chỉ vì con đường đầy ổ gà mà còn vì bụi bặm khiến không ai muốn ghé qua. Đặc biệt, tình trạng bụi mù mịt hiện nay còn tệ hơn rất nhiều so với trước đây, khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn.

- Ảnh 2.

Bụi mù mịt trên tuyến đường từng là 'điểm nóng' ổ voi, ổ gà

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sống lâu trong cảnh đường xấu, ô nhiễm, người dân khu vực này ai cũng mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành để có thể cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh tế địa phương.

Tin liên quan

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

TP.HCM rực rỡ sắc đỏ trong ngày Quốc khánh 2.9. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập mọi ngả đường, từ những lá cờ bay phấp phới trên cao đến những chiếc áo, chiếc mũ của người dân, thể hiện niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc của mỗi người con đất Việt.

Phía sau cú máy đẹp gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Vé số cào Cần Thơ giải 'cơn khát' thị trường ngàn tỉ

Khám phá thêm chủ đề

Đường Lò Lu con đường đau khổ Ổ voi Ổ gà ngập nước Bụi bặm bụi mù mịt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận