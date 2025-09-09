Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát – người dân cần lưu ý gì?
Video Đời sống

EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát – người dân cần lưu ý gì?

Võ Hiếu - Hiền Hồ
09/09/2025 15:03 GMT+7

Lắp công tơ điện tử, dùng app giám sát – giải pháp minh bạch hóa đơn điện. Song, người dân cần hiểu rõ cách sử dụng và những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn và đúng pháp lý.

Thời gian qua, tại TP.HCM, EVNHCMC đã nhận được phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Sau khi kiểm tra, nhiều trường hợp được xác định là do việc sử dụng thiết bị nhiều hơn, không phải lỗi của công tơ. Mỗi công tơ đều có sai số cho phép, vì vậy các chỉ số điện có thể dao động trong mức sai số cho phép này. Do đó, việc phát hiện sai số không đủ căn cứ để kết luận công tơ bị lỗi mà cần phải có thêm các phương pháp kỹ thuật khác để xác định.

EVN hỗ trợ lắp công tơ điện giám sát cho người dân cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát

ẢNH: HIỀN HỒ

EVN cũng cảnh báo rằng người dân tuyệt đối không nên tự ý lắp đặt công tơ phụ để đối chứng. Việc làm này không chỉ gây tốn kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mất an toàn điện, và không có giá trị pháp lý khi đối chiếu hóa đơn. Nếu nghi ngờ công tơ bị lỗi, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngành điện để yêu cầu kiểm định theo quy trình. Trong trường hợp công tơ hoạt động đúng, chi phí kiểm định sẽ do khách hàng chịu.

EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát – người dân cần lưu ý gì?

Để đảm bảo hóa đơn minh bạch và an toàn, người dân cần lưu ý hai điểm chính:

Thứ nhất, ưu tiên sử dụng công tơ điện tử và theo dõi qua ứng dụng chính thức của EVN.

Thứ hai, khi có thắc mắc, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngành điện để yêu cầu kiểm tra, không tự ý lắp thêm công tơ ngoài.

