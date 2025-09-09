Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
iPhone 17 sắp ra mắt: Có gì mới đáng chờ đợi?
Video Đời sống

Võ Hiếu
09/09/2025 13:40 GMT+7

iPhone 17 chuẩn bị ra mắt toàn cầu với phiên bản Air siêu mỏng nhẹ, pin nâng cấp và công nghệ AI tích hợp, hứa hẹn tạo nên làn sóng nâng cấp mạnh mẽ trong cộng đồng tín đồ Apple tại Việt Nam.

Chỉ còn ít giờ nữa, Apple sẽ chính thức trình làng thế hệ iPhone 17 tại sự kiện thường niên. Đây là dòng sản phẩm được dự đoán sẽ tạo nhiều đột phá cả về thiết kế lẫn công nghệ, và tất nhiên, cũng khiến thị trường Việt Nam nóng lên từng ngày.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 diễn ra vào rạng sáng 10.9.2025 theo giờ Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý chính là mẫu iPhone 17 Air – phiên bản mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay mà theo Apple là sẽ thay đổi trải nghiệm cầm nắm và hướng tới nhóm người dùng ưa thiết kế tinh gọn.

iPhone 17 sắp ra mắt – Có gì mới đáng chờ đợi? - Ảnh 1.

iPhone 17 Air – phiên bản mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay mà theo Apple là sẽ thay đổi trải nghiệm cầm nắm và hướng tới nhóm người dùng ưa thiết kế tinh gọn

Theo các thông tin rò rỉ, dòng iPhone 17 Pro được đồn đoán sẽ chuyển từ khung titan sang nhôm siêu bền, giúp giảm trọng lượng, dù gây ra nhiều tranh luận liệu có phải "hạ cấp" so với thế hệ trước. Đáng chú ý, dung lượng pin của toàn bộ dòng iPhone 17 được nâng cấp, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng, trong khi công nghệ AI tích hợp sâu vào camera và hệ điều hành iOS 19 sẽ là điểm nhấn cho trải nghiệm thông minh hơn. Cụ thể, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.252 mAh, tăng đến 18,7% so với 3.582 mAh của iPhone 16 Pro.

Tuy nhiên, niềm vui không dành cho tất cả. Mẫu iPhone 17 bản tiêu chuẩn được đồn đoán là chỉ nhận được một sự gia tăng khiêm tốn 4% (đạt 3.692 mAh). Mức tăng ít ỏi này có thể sẽ bị 'triệt tiêu' bởi màn hình lớn hơn (6,3 inch) và lần đầu được trang bị công nghệ ProMotion 120 Hz, khiến thời gian sử dụng thực tế có lẽ sẽ không khác biệt so với iPhone 16.

Tại Việt Nam, nhiều hệ thống phân phối lớn đã bắt đầu nhận đăng ký thông tin sớm. Dự kiến, iPhone 17 chính hãng có thể mở bán vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, với giá khởi điểm khoảng 25–27 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, còn bản Pro và Pro Max có thể vượt mốc 35 triệu đồng.

iPhone cũng luôn có sức hút đặc biệt tại Việt Nam. Mỗi mùa ra mắt, hàng chục nghìn đơn đặt trước được ghi nhận chỉ trong vài ngày. Không ít tín đồ còn sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm để trở thành những người đầu tiên sở hữu máy mới, cho thấy sức nóng và cộng đồng fan iPhone đông đảo.

Xem thêm bình luận