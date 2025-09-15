Xem nhanh 12h: Việt Nam thí điểm thị trường mã hóa | Lời khai tàn nhẫn của tài xế xe bồn

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Gây tai nạn, cố tình kéo lê làm tử vong nạn nhân để không phải bồi thường

Một vụ tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận xảy ra dưới gầm cầu chui Vạn Điểm (tại thành phố Hà Nội) đã khiến một nữ sinh 15 tuổi tử vong, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế xe bồn Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm được xác định đã có hành vi cố tình kéo lê nạn nhân sau va chạm với động cơ mà cơ quan điều tra đánh giá là tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Gây tai nạn, cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để giúp vợ

Thấy bản án sơ thẩm do vợ mình làm chủ tọa bị tuyên hủy, cựu Chánh án TAND H.Đắk Đoa chi 350 triệu đồng nhằm tác động đến 'cấp trên', giúp vợ không bị ảnh hưởng khi bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán, theo cáo trạng của Viện KSND tối cao.

Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để giúp vợ

Pháo phòng không 57 mm trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không uy lực thế nào?

Đến với Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, một điểm nhấn thu hút sự chú ý là tổ hợp pháo phòng không 57 mm. Trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, pháo 57 mm đã góp sức cùng nhiều loại vũ khí khác tạo nên lưới lửa phòng không hiệu quả, góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, pháo phòng không 57 mm đã được nâng cấp, cải tiến ra sao để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới?

Pháo phòng không 57 mm trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không uy lực thế nào?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.