Đồng Nai: Nam sinh lớp 11 tử vong do tai nạn trong sân trường

Ngày 13.9, lãnh đạo Trường THPT Phú Riềng (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nam học sinh tử vong do tai nạn xe đạp điện trong khuôn viên trường.

Trước đó, chiều 12.9, khi tan học, em L.T.S (học lớp 11, Trường THPT Phú Riềng) lấy xe đạp điện từ nhà xe để ra về thì bất ngờ chiếc xe lao nhanh và đâm vào tường rào. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng nam sinh S. không qua khỏi do chấn thương nặng.

Một cán bộ nhà trường cho biết, khi tan học, nam sinh chạy xe đạp điện, không rõ do vướng hay kẹt tay ga đã tự đâm vào tường. Nhà trường lập tức đưa em đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc ẢNH: H.G

Vị cán bộ cho biết thêm, nhà trường đã báo công an xác minh nguyên nhân. Thi thể nam sinh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng 13.9, thầy cô và bạn bè sẽ đến gia đình em S. để thăm viếng.

"Nhà trường nghiêm cấm học sinh đi xe phân khối lớn, đã tuyên truyền pháp luật và an toàn giao thông ngay từ đầu năm, đồng thời yêu cầu phụ huynh, học sinh ký cam kết. Sau sự việc, trường sẽ tiếp tục tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn", vị cán bộ này cho biết.