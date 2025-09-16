Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước 'sẵn sàng can thiệp' bình ổn thị trường vàng

Theo Công điện 165 ngày 16.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường vàng và ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước. Tăng cường thanh kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp điều hành chính sách tiền tệ chiều 16.9 ẢNH: VGP

Thủ tướng lưu ý sớm triển khai Nghị định 232 (sửa đổi Nghị định 24), xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10.10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Chiều cùng ngày, báo cáo tại cuộc họp điều hành chính sách tiền tệ của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo một số chi nhánh chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan công an, cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, thanh kiểm tra chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng và các chủ thể khác... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232. Trong đó, sẽ hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. Ngân hàng Nhà nước phải mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

Cũng trong Công điện 165 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan tới chính sách tiền tệ, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, hài hòa với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục giảm chi phí, hạ lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhà ở xã hội... Cơ quan quản lý ngành ngân hàng cần kiểm soát, xử lý nghiêm dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ xấu, tăng thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng không lành mạnh.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đồng thời kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Do đó, Bộ Tài chính được giao tiếp tục có giải pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Bộ này cũng được giao tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để phát triển thị trường vốn, chứng khoán, tạo kênh huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.