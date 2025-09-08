Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Mai Hà
Mai Hà
08/09/2025 11:31 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh, kiểm tra để phát hiện, xử nghiêm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Theo Công điện số 159 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước. Khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất... 

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới - Ảnh 1.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xấp xỉ 20 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng (nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"…). 

Thanh tra Chính phủ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Ngày 7.9, giá vàng miếng SJC là 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hiện cao hơn 20,83 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ hôm 6.9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đã nêu ra 3 lý do khiến giá vàng tăng vọt. Thứ nhất là giá vàng thế giới tăng rất cao. Thứ hai là kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, dẫn đến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao.

Trong khi đó, một nguyên nhân nữa là nguồn cung đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng theo cơ chế mới, nên Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường. Điều này dẫn đến chuyện cung vàng trên thị trường trở nên khá là khan hiếm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa kết thúc đợt thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra. 

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ việc này cùng với các bộ, ngành liên quan để xử lý các vi phạm nếu có.

