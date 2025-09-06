Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Giá vàng 'biến động đáng chú ý', Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng 'phải vào cuộc'

Mai Hà
Mai Hà
06/09/2025 10:50 GMT+7

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Sáng 6.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhắc lại tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột quân sự, bất ổn chính trị kéo dài ở nhiều nơi; xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng; giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới có những biến động… Những điều này đều tác động tình hình trong nước, tới thị trường, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Giá vàng 'biến động đáng chú ý', Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng 'phải vào cuộc'- Ảnh 1.

Thủ tướng lưu ý giá vàng biến động là rất đáng chú ý

ẢNH: NHẬT BẮC

Trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, cho thấy tinh thần tự hào dân tộc, sức sáng tạo, lòng yêu nước. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa, đặc biệt là Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác đã được tổ chức thành công...

Thủ tướng cũng yêu cầu phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, sản xuất kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay là khó, nhưng "khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm". 

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này. Không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm. 

Đồng thời, cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không, còn nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt.

Sáng 6.9, giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục tăng vùn vụt và đồng loạt xác lập kỷ lục mới. Sáng 6.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng. Vàng miếng đã xô đổ mọi kỷ lục cũ để ghi nhận mức đỉnh mới trong lịch sử.

Xem thêm bình luận