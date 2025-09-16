Sau mất ngủ, nên tập gì vào buổi sáng để lấy lại năng lượng?

Tiến sĩ Jeffrey Durmer, bác sĩ thần kinh học, đang làm việc tại Mỹ, giải thích việc tập thể dục đều đặn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hoạt động thể chất thường xuyên kích thích sự tích tụ adenosine, thúc đẩy ngủ sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục có thể chống lại một số tác động xấu của việc mất ngủ, như tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư, theo tạp chí SELF (Mỹ).

Tuy nhiên, cần cẩn thận trong việc lựa chọn bài tập sau một đêm không ngủ đủ. Thiếu ngủ ảnh hưởng lên thần kinh cơ bắp, khiến các cơ mỏi hơn bình thường, khả năng cân bằng và cảm nhận giảm rõ rệt, dễ dẫn tới chấn thương trong quá trình tập. Thiếu ngủ cũng làm giảm chức năng của hệ tim mạch, gây ra hiện tượng nhịp tim bất thường. "Vì vậy, không nên tập các bài tập như nâng tạ nặng hoặc chạy vào buổi sáng, sau một đêm mất ngủ", tiến sĩ Durmer nói.

Sau một đêm mất ngủ, bạn có thể đi bộ 15 phút, sau đó ngồi nghỉ ngơi 15 phút dưới ánh nắng mặt trời Ảnh: AI

Những bài tập buổi sáng nạp đầy năng lượng

Tiến sĩ Durmer cho biết: Các hoạt động thể chất có cường độ thấp và không gây quá tải lên cơ thể sẽ khiến người mất ngủ cảm thấy tốt hơn.

Tập sức bền với tạ nhẹ hoặc các bài tập toàn thân như squat, plank, chống đẩy, vào buổi sáng sẽ giúp bạn vận động nhưng không gây áp lực lớn lên cơ bắp. "Bạn cũng có thể đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội, miễn giữ nhịp tim ở ngưỡng hiếu khí, tức khoảng 60-70% nhịp tim tối đa", tiến sĩ Durmer khuyến nghị.

Về thời gian, nên tập luyện trong khoảng 30 phút và không vượt quá 45 phút. Điều chỉnh này có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương, trong khi tái tạo năng lượng cho cơ thể sau thiếu ngủ.

Việc cố gắng tập sau khi ngủ không đủ có thể tạo một cú hích năng lượng cấp tính và giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn so với việc chỉ nằm yên. Tiến sĩ Durmer chia sẻ: "Tâm trạng và mức năng lượng có thể được cải thiện bằng một buổi tập, đặc biệt khi được kết hợp với ánh nắng mặt trời buổi sáng".

Lưu ý khi tập thể dục sau mất ngủ

Những lời khuyên nêu trên dành cho người đã hình thành thói quen tập luyện. Nếu bạn không thường tập thể dục và vừa trải qua một đêm khó ngủ, đừng cố gắng bắt đầu các bài tập mới. Thay vào đó, bạn có thể đi dạo buổi sáng để tái tạo năng lượng cho một ngày tốt hơn.

Trong trường hợp đêm trước chỉ ngủ được vài tiếng, hoặc thức dậy mỗi 45 phút suốt đêm, bạn không nhất thiết phải ép bản thân tập luyện. Tiến sĩ Durmer gợi ý: có thể đi bộ trong 15 phút, sau đó ngồi nghỉ ngơi 15 phút dưới ánh nắng mặt trời. Điều này sẽ giữ cho nhịp sinh học trong trạng thái ổn định và giúp bạn cảm thấy tốt hơn, cũng như ngủ ngon hơn vào đêm kế tiếp.