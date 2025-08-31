Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại thực phẩm được khoa học chứng minh trị chứng mất ngủ

Thiên Lan
Thiên Lan
31/08/2025 06:38 GMT+7

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet's eBioMedicine, các nhà khoa học đã tìm ra một chất dinh dưỡng quan trọng có thể là chìa khóa cho giấc ngủ ngon, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Mất ngủ vào ban đêm khiến nhiều người phải đối mặt với tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày. Theo thống kê, có đến 40% người lớn tuổi không ngủ đủ giấc, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, đường huyết, tâm thần và miễn dịch.

Nhằm tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất ngủ ban đêm gây buồn ngủ quá mức vào ban ngày và vai trò của chế độ ăn uống, các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Brigham and Women's, Trường Y Đại học Harvard, 5 trường đại học lớn ở Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu từ hơn 6.071 người tham gia, ở độ tuổi trung bình hơn 48. 

Những người tham gia nghiên cứu trả lời về tình trạng buồn ngủ ban ngày. Thông tin về chế độ ăn uống, giấc ngủ, các bệnh lý như mất ngủ, ngưng thở khi ngủ và thời gian ngủ cũng được thu thập. Sau đó, các dữ liệu này được đối chiếu để tìm ra mối liên hệ giữa mức độ các chất trong máu với mức độ buồn ngủ ban ngày.

3 loại thực phẩm được khoa học chứng minh trị chứng mất ngủ cực hay - Ảnh 1.

Theo thống kê, có đến 40% người lớn tuổi không ngủ đủ giấc

Ảnh minh họa: AI

Kết quả đã phát hiện axit béo omega-6 có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó giảm buồn ngủ vào ban ngày.

Cụ thể, những người có mức omega-6 cao trong máu - một loại chất béo không bão hòa đa (PUFAs) - thường ít bị buồn ngủ vào ban ngày hơn.

Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây, cho thấy axit béo omega-6 giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm buồn ngủ vào ban ngày.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Chế độ ăn giàu omega-6 có thể liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn và giảm buồn ngủ vào ban ngày.

Axit béo omega-6 có ở đâu?

Omega-6 là axit béo thiết yếu, cơ thể không tự sản xuất được, có nhiều trong các loại hạt (gồm cả quả hạch như hạt điều, óc chó… và cả hạt giống như hạt lanh, hạt chia), dầu thực vật và cá béo.

Xem thêm bình luận