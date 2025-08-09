Cà phê nên uống lúc nào để vừa giảm cân, vừa không mất ngủ?

Nhờ hàm lượng caffeine tự nhiên, cà phê làm tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ đốt mỡ và cải thiện hiệu suất luyện tập. Tuy nhiên, không phải uống cà phê lúc nào cũng có lợi. Uống sai thời điểm dễ gây lo âu, mất ngủ, mất cân bằng hoóc môn cortisol, từ đó phản tác dụng với mục tiêu giảm cân, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Cà phê nên hạn chế uống vào chiều tối vì có thể ảnh hưởng giấc ngủ ban đêm ẢNH: AI

Muốn tránh gây mất ngủ, đồng thời tối ưu hóa lợi ích hỗ trợ giảm cân của cà phê, mọi người nên uống vào những thời điểm sau:

Uống sau khi thức dậy 1-2 tiếng

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy. Thế nhưng, điều này có thể phản tác dụng. Nguyên nhân vì khoảng 30-45 phút sau khi thức dậy là thời điểm cơ thể tiết hoóc môn cortisol tự nhiên cao nhất trong ngày.

Nếu uống cà phê lúc này, caffeine có thể cộng hưởng với cortisol, làm rối loạn nhịp sinh học và giảm hiệu quả trao đổi chất về lâu dài. Cách tốt là chỉ nên uống cà phê khoảng 1-2 tiếng sau khi thức dậy.

Uống trước khi tập 30-60 phút

Uống cà phê trước khi tập luyện giúp tăng hiệu suất vận động và đẩy mạnh quá trình đốt mỡ. Caffeine có tác dụng cải thiện sức bền, khả năng tập trung và huy động a xít béo từ mỡ dự trữ.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition cho thấy uống cà phê trước khi tập 30 phút giúp đốt mỡ nhiều hơn đáng kể, đặc biệt là trong các bài tập cardio.

Uống giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều

Khoảng thời gian từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 và 13 giờ - 15 giờ là thời điểm lý tưởng để uống cà phê. Đây là lúc mức năng lượng tự nhiên bắt đầu giảm nhẹ. Cà phê có thể giúp duy trì sự tỉnh táo, tránh ăn vặt do mệt mỏi.

Trên thực tế, caffeine giúp giảm cảm giác đói tạm thời bằng cách ức chế hoóc môn ghrelin, có tác dụng kích thích cảm giác thèm ăn.

Hạn chế cà phê sau 15 giờ

Một trong những sai lầm phổ biến là uống cà phê vào cuối buổi chiều hoặc tối để kéo dài sự tỉnh táo, đặc biệt khi làm thêm giờ. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy nạp caffeine trong vòng 6 giờ trước giờ ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây khó ngủ.

Thiếu ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ các loại hoóc môn kiểm soát cảm giác đói và no, khiến ăn nhiều hơn vào hôm sau, đặc biệt là thực phẩm giàu tinh bột và đường. Tình trạng này làm tăng nguy cơ tích mỡ ở vùng bụng và nội tạng, theo Verywellfit.