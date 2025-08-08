Thêm nghiên cứu khiến bạn càng thích cữ cà phê sáng

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các chuyên gia đã tìm hiểu mối quan hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và trạng thái cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày.

Nhóm tác giả từ Đại học Bielefeld (Đức) phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Warwick (Anh), Đại học Tartu và Đại học Tallinn ở Estonia, tiến hành 2 nghiên cứu.

Nghiên cứu 1 phân tích dữ liệu từ 115 người tham gia từ 18 - 25 tuổi, kéo dài 14 ngày.

Nghiên cứu 2 bao gồm 121 người tham gia từ 18 - 29 tuổi, kéo dài 28 ngày.

Kết quả, 2 nghiên cứu đều phát hiện ra rằng tách cà phê sáng thực sự có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực, nhất là khi tiêu thụ trong vòng 2,5 tiếng sau khi thức dậy, theo trang tin y khoa News Medical.

Tách cà phê sáng có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực

Đồng thời, 2 nghiên cứu cũng cho thấy trong khi tất cả các cảm xúc tích cực đều được cải thiện, thì cảm giác "hăng hái" gia tăng mạnh mẽ nhất - điều này làm nổi bật mối liên hệ đặc biệt của caffeine với tâm trạng tràn đầy năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực tế cho thấy caffeine làm tăng cảm xúc tích cực, đặc biệt là ngay sau khi thức dậy.

Họ giải thích sở dĩ tách cà phê sáng làm được điều kỳ diệu trên là nhờ caffeine ngăn chặn các tín hiệu buồn ngủ. Tác dụng nâng cao tâm trạng của caffeine một phần bắt nguồn từ việc ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não, làm giảm các tín hiệu mệt mỏi và tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh như noradrenaline và dopamine - có khả năng cải thiện tâm trạng, theo News Medical.

Tóm lại, caffeine thực sự giúp tăng cường tâm trạng tích cực, đặc biệt là vào buổi sáng. Cả trà cũng cho tác dụng tương tự vì có chứa caffeine.