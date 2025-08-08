Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thêm nghiên cứu khiến bạn càng thích cữ cà phê sáng

Thiên Lan
Thiên Lan
08/08/2025 10:04 GMT+7

Cà phê là thức uống quen thuộc trên toàn thế giới và được biết đến với khả năng cải thiện tâm trạng, hiệu suất và sự tỉnh táo.

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các chuyên gia đã tìm hiểu mối quan hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và trạng thái cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày.

Nhóm tác giả từ Đại học Bielefeld (Đức) phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Warwick (Anh), Đại học Tartu và Đại học Tallinn ở Estonia, tiến hành 2 nghiên cứu.

Nghiên cứu 1 phân tích dữ liệu từ 115 người tham gia từ 18 - 25 tuổi, kéo dài 14 ngày.

Nghiên cứu 2 bao gồm 121 người tham gia từ 18 - 29 tuổi, kéo dài 28 ngày.

Kết quả, 2 nghiên cứu đều phát hiện ra rằng tách cà phê sáng thực sự có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực, nhất là khi tiêu thụ trong vòng 2,5 tiếng sau khi thức dậy, theo trang tin y khoa News Medical.

Thêm nghiên cứu khiến bạn càng thích cữ cà phê sáng - Ảnh 1.

Tách cà phê sáng có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực

Ảnh: AI

Đồng thời, 2 nghiên cứu cũng cho thấy trong khi tất cả các cảm xúc tích cực đều được cải thiện, thì cảm giác "hăng hái" gia tăng mạnh mẽ nhất - điều này làm nổi bật mối liên hệ đặc biệt của caffeine với tâm trạng tràn đầy năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực tế cho thấy caffeine làm tăng cảm xúc tích cực, đặc biệt là ngay sau khi thức dậy.

Họ giải thích sở dĩ tách cà phê sáng làm được điều kỳ diệu trên là nhờ caffeine ngăn chặn các tín hiệu buồn ngủ. Tác dụng nâng cao tâm trạng của caffeine một phần bắt nguồn từ việc ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não, làm giảm các tín hiệu mệt mỏi và tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh như noradrenaline và dopamine - có khả năng cải thiện tâm trạng, theo News Medical.

Tóm lại, caffeine thực sự giúp tăng cường tâm trạng tích cực, đặc biệt là vào buổi sáng. Cả trà cũng cho tác dụng tương tự vì có chứa caffeine.

Tin liên quan

4 căn bệnh nguy hiểm có thể ngăn ngừa nhờ cà phê

4 căn bệnh nguy hiểm có thể ngăn ngừa nhờ cà phê

Ngoài hương vị dễ chịu và giúp tỉnh táo, các nghiên cứu gần đây còn cho thấy cà phê còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Đặc biệt, cà phê có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê cà phê sáng Caffeine cảm xúc tích cực Tâm trạng Phấn chấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận