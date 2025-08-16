Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đột phá trong điều trị chứng mất ngủ: Tìm ra thủ phạm không ngờ!

Thiên Lan
Thiên Lan
16/08/2025 00:07 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa General Psychiatry, đã tìm ra thủ phạm gây ra nỗi khổ mất ngủ cho nhiều người, để từ đây có thể tìm ra cách điều trị chứng mất ngủ.

Nhằm khám phá mối liên hệ giữa chứng mất ngủ và các loại vi khuẩn trong hệ tiêu hóa, các nhà khoa học từ Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc đã phân tích dữ liệu của 386.533 người tham gia bị mất ngủ và 26.500 người tham gia có dữ liệu về hệ vi sinh vật đường ruột.

Kết quả đã tìm thấy mối quan hệ qua lại giữa vi khuẩn đường ruột và chứng mất ngủ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Shangyun Shi, Đại học Y khoa Nam Kinh, Trung Quốc, cho biết, có mối liên hệ trực tiếp giữa vi khuẩn đường ruột và nguy cơ mất ngủ.

Đột phá trong điều trị chứng mất ngủ: Tìm ra thủ phạm không ngờ! - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới xác định được 14 loài vi khuẩn đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ

Ảnh minh họa: AI

Vi khuẩn đường ruột gây ra chứng mất ngủ

Kết quả đã xác định được 14 loài vi khuẩn đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ, theo tờ Daily Mail.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có những loại vi khuẩn đường ruột làm giảm nguy cơ mất ngủ. Cụ thể, họ đã phát hiện ra 8 loài có tác dụng bảo vệ.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện ra rằng chứng mất ngủ có thể ảnh hưởng đến sự phong phú của một số loại vi khuẩn đường ruột.

Chứng mất ngủ làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột

Ngược lại, nghiên cứu cũng cho thấy chứng mất ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột. Các tác giả đã đề xuất các phương pháp điều trị chứng mất ngủ trong tương lai có thể bao gồm các phương pháp kiểm soát nồng độ vi khuẩn đường ruột, theo Daily Mail.

Chẳng hạn, nhóm vi khuẩn odoribacter, cũng có liên quan đến chứng mất ngủ. Nồng độ odoribacter cao giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm mức độ viêm trong cơ thể, trong khi nồng độ thấp hơn làm tăng nguy cơ viêm ruột, béo phì và tiểu đường loại 2.

Tiến sĩ Shi cho biết nghiên cứu này đã củng cố thêm mối liên hệ giữa "tác động của chứng mất ngủ lên hệ vi sinh vật đường ruột và ngược lại", đồng thời cho biết thêm rằng chúng có mối quan hệ 2 chiều phức tạp.

Cà phê nên uống lúc nào để vừa giảm cân, vừa không mất ngủ?

Cà phê nên uống lúc nào để vừa giảm cân, vừa không mất ngủ?

Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo mà còn có thể dùng như phương pháp hỗ trợ giảm cân. Để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân, cà phê cần uống vào những thời điểm phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

mất ngủ hệ vi sinh vật đường ruột Đường ruột tiểu đường Viêm ruột béo phì
Xem thêm bình luận