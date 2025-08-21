Tìm ra cách tập thể dục giải phóng 'thuốc chống ung thư' từ bên trong

Theo đó, có 2 loại bài tập có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất "chất chống ung thư" myokine. Chất này vốn được tiết ra từ cơ bắp trong quá trình vận động, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Tập 30 phút mỗi ngày, tác động mạnh mẽ đến tế bào ung thư

Nghiên cứu do tiến sĩ Francesco Bettariga và các đồng nghiệp tại Đại học Edith Cowan (Úc) thực hiện, bao gồm những bệnh nhân ung thư vú đã điều trị ổn định, tham gia. Họ được chỉ định thực hiện các bài tập sức bền hoặc HIIT, 30 phút mỗi ngày, trong 12 tuần.

Kết quả cho thấy chỉ một buổi tập sức bền hoặc bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) trong 30 phút đã có thể kích thích cơ thể giải phóng lượng lớn myokine. Đáng chú ý, lượng này đủ để tác động mạnh mẽ đến tế bào ung thư, làm chậm sự phát triển của khối u từ 20 - 30%, theo Scitech Daily.

Tập thể dục đã được công nhận là một biện pháp can thiệp điều trị hiệu quả và an toàn trong quản lý bệnh ung thư Ảnh: AI

Tiến sĩ Bettariga nhấn mạnh: Tập thể dục đã được công nhận là một biện pháp can thiệp điều trị hiệu quả và an toàn trong quản lý bệnh ung thư, cả trong và sau quá trình điều trị.

Cụ thể là bài tập nào?

Các bài tập sức bền giúp sản xuất myokine bao gồm:

Tập luyện sức bền như tập tạ, ngồi xổm (squat), chống đẩy, plank…

HIIT là chiến lược tập luyện xen kẽ giữa các đợt tập luyện cường độ cao trong thời gian rất ngắn và các giai đoạn phục hồi ngắn. Các giai đoạn tập luyện cường độ cao này thường kéo dài từ 15 giây đến 4 phút, sau đó là nghỉ ngơi hoặc hoạt động cường độ thấp.

HIIT có thể được kết hợp vào nhiều bài tập khác nhau, bao gồm chạy bộ, đạp xe…

Ví dụ: Kết hợp chạy nhanh vài phút xen kẽ với chạy chậm phục hồi, giúp tăng hiệu quả chuyển hóa và thúc đẩy giải phóng myokine tối đa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai loại bài tập đều thực sự có tác dụng sản sinh các myokine chống ung thư ở những người sống sót sau ung thư.

Đây là động lực tuyệt vời để bổ sung tập thể dục như một phương pháp hỗ trợ điều trị tiêu chuẩn trong điều trị ung thư.