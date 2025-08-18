Nghiên cứu mới: Bổ sung những thực phẩm sau giúp giảm nguy cơ ung thư gan

Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là loại ung thư gan phổ biến, chiếm tỷ lệ cao trên tổng số ca ung thư gan toàn thế giới. Trong đó, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan tới rối loạn chuyển hóa – là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Các tình trạng như cholesterol cao, tiểu đường và huyết áp cao cũng có thể làm người bệnh tăng khả năng bị gan nhiễm mỡ không do rượu.

Trong bối cảnh đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu nhằm xác định các loại thực phẩm, thành phần dinh dưỡng và chất gây ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, cụ thể là ung thư biểu mô tế bào gan, theo trang Eating Well (Mỹ).

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews (Anh), làm sáng tỏ mối liên hệ quan trọng giữa thói quen ăn uống và nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào gan.

Việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến việc giảm 32% nguy cơ ung thư gan

Ảnh: AI

Thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư gan

Một số loại thực phẩm và chất dinh dưỡng được phát hiện có khả năng làm giảm hoặc tăng nguy cơ ung thư gan, cụ thể:

Thịt: Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng, dựa trên dữ liệu họ đánh giá, những người ăn thịt trắng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan thấp hơn 24%, những người ăn cá có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan thấp hơn 9%. Mặt khác, việc ăn thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ ung thư gan cao hơn 20%.

Chất béo: Các nhà nghiên cứu cho biết, ăn nhiều axit béo omega-3 (thường có trong cá và hạt lanh) có thể làm giảm 51% nguy cơ ung thư gan. Mặt khác, tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa lại có thể làm tăng 34% nguy cơ ung thư gan.

Ngũ cốc, rau, quả, đậu và hạt: Ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ, đặc biệt là từ ngũ cốc và trái cây, được cho là có tác dụng bảo vệ. Theo đó, tiêu thụ chất xơ thường xuyên có liên quan đến việc giảm 34% nguy cơ ung thư gan; cứ mỗi 50 gram chất xơ mỗi ngày sẽ giảm 23% nguy cơ. Các loại đậu, như đậu Hà Lan và đậu lăng, cũng có thể giảm 14% nguy cơ khi được tiêu thụ từ 8-40 gram/ngày.

Vi chất dinh dưỡng: Một số chất chống oxy hóa như vitamin E, folate, beta carotene... có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Bên cạnh đó, người có mức vitamin D thấp lại có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn gấp hơn 2 lần.

Mặc dù không liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan, nhưng có bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ vai trò của chế độ ăn Địa Trung Hải trong việc ngăn ngừa tăng cân, từ đó có thể gián tiếp làm giảm nguy cơ ung thư gan. Việc tuân thủ chế độ ăn này có liên quan đến việc giảm 32% nguy cơ ung thư gan, sau khi điều chỉnh các yếu tố như chỉ số khối cơ thể (BMI), tiểu đường và hút thuốc.

Dù nghiên cứu làm nổi bật những mối liên hệ quan trọng giữa thói quen ăn uống và nguy cơ ung thư gan, song vẫn tồn tại một số hạn chế. Cần nhiều nghiên cứu hơn nữa trong tương lai để củng cố và làm rõ hơn các kết luận.