Bác sĩ: Uống cà phê mỗi ngày làm điều kỳ diệu gì cho gan của bạn?

Bác sĩ Samantha C. Shapiro, đang làm việc tại Texas (Mỹ), cho biết: Uống cà phê rất tốt cho gan. Lợi ích nổi trội đến nỗi cà phê còn được gọi là "hạt thần kỳ cho bệnh về gan". Nghiên cứu gần đây cho thấy cà phê không chỉ bảo vệ gan mà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, ung thư gan, theo trang tin sức khỏe GoodRx.

Cà phê ảnh hưởng đến gan như thế nào?

Bác sĩ Shapiro cho hay: Cà phê tốt cho gan theo nhiều cách, từ giảm men gan, giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan, đồng thời giảm tử vong cho bệnh nhân gan mạn tính.

Bác sĩ Shapiro giải thích: Cà phê có thể giúp gan khỏe mạnh thông qua một số con đường quan trọng sau:

Chất chống oxy hóa: Cà phê chứa chất chống oxy hóa CGA giúp gan phân hủy glucose và ngăn ngừa tích tụ chất béo, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Tác dụng chống viêm: Uống cà phê giúp giảm mức độ viêm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa một số bệnh về gan.

Tự thực: Cà phê có thể kích thích tự thực, một quá trình loại bỏ các phần tế bào bị hư hỏng. Điều này giúp các tế bào hoạt động tốt hơn và sống lâu hơn.

Uống cà phê đúng cách không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể tránh khỏi bệnh gan Ảnh: AI

Nghiên cứu mới đã phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Southampton và Edinburgh (Anh) đã phân tích dữ liệu của 495.585 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, được theo dõi trong hơn 10,7 năm.

Kết quả, được công bố trên tạp chí BMC Public Health, đã phát hiện uống cà phê mang lại tác dụng mạnh mẽ đối với gan, như sau:

Giảm 21% nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính.

Giảm 20% nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Giảm 49% nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính.

Đáng chú ý, lợi ích đạt cao nhất khi uống khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày.

Mặc dù, tất cả các loại cà phê từ cà xay đến cà phê hòa tan, có hoặc không chứa caffeine, đều có tác dụng. Tuy nhiên, cà phê xay có lợi ích tối đa. Điều này là do cà phê xay chứa hàm lượng cao các thành phần kahweol và cafestol, có lợi cho việc chống lại bệnh gan mạn tính.

Tiến sĩ Oliver Kennedy, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phát hiện này cho thấy cà phê có thể là một phương pháp điều trị dự phòng tiềm năng cho bệnh gan mạn tính.

Ngoài ra, một nghiên cứu lớn năm 2021 cũng phát hiện uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và ung thư gan. Đối với bệnh nhân gan mạn tính, uống cà phê hằng ngày có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Theo bác sĩ Shapiro, uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh về gan. Đừng quá 4 tách mỗi ngày, tốt nhất nên uống cà phê đen không đường, theo GoodRx.