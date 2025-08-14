4 việc không nên làm ngay sau khi uống cà phê

Dưới đây là những điều mà mọi người cần tránh làm ngay khi uống cà phê:

Tập thể dục ngay sau khi uống cà phê

Nhiều người có thói quen uống cà phê trước khi tập luyện để tận dụng khả năng làm tăng hiệu suất vận động của caffeine. Điều này là đúng chứ không hề sai. Tuy nhiên, nếu tập quá sớm sau khi uống, đặc biệt là khi bụng đang đói, thì có thể gặp tình trạng trống ngực, loạn nhịp tim hoặc khó chịu ở dạ dày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống cà phê tốt cho sức khỏe, tuy nhiên có một số việc không nên làm ngay sau khi uống cà phê ẢNH minh họa: AI

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition phát hiện caffeine giúp cải thiện hiệu suất thể thao nếu uống 30-60 phút trước khi tập. Thế nhưng, nếu uống cà phê rồi vận động mạnh ngay sau đó thì caffeine sẽ chưa kịp hấp thụ đầy đủ vào máu. Hệ quả là gây căng thẳng lên tim mạch do tác động đồng thời của hoóc môn adrenaline và vận động thể chất.

Hút thuốc lá

Cà phê và thuốc lá là cặp đôi phổ biến với nhiều người. Thế nhưng, sự kết hợp này thực sự nguy hiểm. Nguyên nhân là do cả caffeine và nicotine đều là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến tim đập nhanh hơn và tăng huyết áp. Khi sử dụng đồng thời, nguy cơ với hệ tim mạch sẽ tăng đáng kể, đặc biệt ở những người có tiền sử huyết áp cao.

Uống thuốc

Cà phê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tuyến giáp, chống loãng xương và kháng sinh. Chẳng hạn, nếu dùng cùng lúc với thuốc thì caffeine trong cà phê sẽ làm giảm sự hấp thu của thuốc điều trị suy giáp levothyroxine. Ngoài ra, cà phê cũng làm tăng tốc độ bài tiết nước tiểu, khiến một số thuốc tan trong nước bị đào thải sớm, giảm hiệu quả điều trị.

Ăn đồ nhiều dầu mỡ

Cà phê kích thích tiết a xít dạ dày. Do đó, nếu ăn ngay những món nhiều dầu mỡ ngay sau khi uống, chẳng hạn đồ chiên, thì dễ bị khó tiêu, sẽ dễ trào ngược hoặc đau bụng.

Nguyên nhân là do caffeine làm tăng tiết gastrin, một loại hoóc môn kích thích dạ dày tiết a xit. Tình trạng này kết hợp với thức ăn nhiều dầu sẽ làm hệ tiêu hóa chịu gánh nặng lớn, đặc biệt ở những người có dạ dày nhạy cảm, theo Healthline.