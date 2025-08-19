Chuyên gia: Có nên tập thể dục 2 lần mỗi ngày?

Sau đây, chuyên gia sẽ giải đáp những lợi ích và rủi ro khi tập thể dục 2 lần một ngày.

Lợi ích của tập luyện 2 lần mỗi ngày

Theo huấn luyện viên thể lực Brandon Mentore, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và y học chức năng của Mỹ, nếu thực hiện đúng cách, tập thể dục 2 lần mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Verywell Fit.

Nó giúp tăng tổng lượng vận động, từ đó hỗ trợ đốt mỡ, phát triển cơ và cải thiện thể lực nhanh hơn.

Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí International Journal of Obesity cho thấy thời gian ngồi nhiều là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch và vòng eo lớn. Tăng cường vận động trong ngày sẽ rất có lợi.

Chuyên gia Mentore cho biết: Tập 2 lần giúp tăng khối lượng vận động, thúc đẩy tổng hợp protein, cải thiện khả năng trao đổi chất và tăng trưởng cơ bắp. Với kế hoạch phù hợp, bạn có thể đạt mục tiêu nhanh hơn. Ngoài ra, 2 buổi tập ngắn trong ngày có thể dễ sắp xếp hơn một buổi tập dài.

Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Nhược điểm: Nguy cơ quá sức và chấn thương

Tuy nhiên, tập 2 lần mỗi ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ. Khối lượng vận động tăng đồng nghĩa với nguy cơ quá sức, rối loạn giấc ngủ, suy giảm miễn dịch, hoặc thậm chí chấn thương nếu không nghỉ ngơi hợp lý, theo Verywell Fit.

Chuyên gia Mentore cảnh báo: Tập quá mức gây áp lực lên hệ thần kinh cơ và nếu không phục hồi đúng cách, có thể dẫn đến mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ hoặc viêm đau.

Với người mới bắt đầu hoặc đã nghỉ tập lâu, không nên bắt đầu bằng 2 buổi mỗi ngày vì chưa có bằng chứng cho thấy hiệu quả nhanh hơn nhưng rủi ro lại lớn hơn.

Cách thực hiện đúng nếu muốn tập 2 lần/ngày

Chuyên gia Mentore gợi ý:

Giãn cách ít nhất 6 giờ giữa hai buổi tập.

Tập cường độ cao vào buổi sáng, buổi thứ 2 nhẹ nhàng hơn (như yoga, đi bộ, kéo giãn).

Ưu tiên tập dài vào buổi sáng, buổi chiều tập ngắn.

Bổ sung dinh dưỡng và nước đầy đủ giữa 2 buổi.

Ngủ trưa để phục hồi và tăng hiệu suất vận động.

Bắt đầu chậm, chỉ tập 2 ngày liên tiếp, sau đó tăng dần.

Ngoài ra, hãy chọn các hình thức tập luyện hợp lý như:

Sáng tập tạ, chiều giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ.

Sáng chạy bộ, chiều yoga để cân bằng.

Người thi đấu có thể chia bài tập thành 2 phần: sáng một nhóm cơ, chiều nhóm khác.

Nếu bạn đã tập luyện đều đặn 6 tháng và muốn tăng hiệu quả, có thể thử 2 buổi/ngày, nhưng cần theo dõi kỹ cơ thể. Ngược lại, người mới nên tập trung tăng vận động nhẹ nhàng trong ngày như đi bộ sau bữa tối và vận động khi dọn dẹp nhà cửa.

Tập luyện 2 lần mỗi ngày có thể hiệu quả, nhưng chỉ khi thực hiện đúng cách và đủ thời gian phục hồi. Đừng ép bản thân, hãy lắng nghe cơ thể để tránh gây hại thay vì cải thiện sức khỏe.