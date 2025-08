Hít đất và plank: động tác nào đốt mỡ nhanh hơn?

Để biết hít đất hay plank đốt mỡ hiệu quả hơn thì cần xét đến các yếu tố sau:

Lượng calo tiêu hao

Về mặt tiêu hao năng lượng, hít đất đốt calo nhiều hơn plank. Theo nghiên cứu từ trường Harvard Medical School (Mỹ), một người nặng khoảng 70 kg thực hiện hít đất theo hiệp trong 30 phút có thể đốt khoảng 167 calo, trong khi plank trong cùng thời gian chỉ đốt khoảng 95-100 calo, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Hít đất tiêu hao calo nhiều hơn so với plank ẢNH: AI

Nguyên nhân là vì hít đất là bài tập vận động nhịp nhàng, sử dụng nhiều nhóm cơ cùng lúc ở ngực, vai, tay sau, cơ cốt lõi, kết hợp với việc nâng và hạ trọng lượng cơ thể. Trong khi đó, plank là bài tập giữ tư thế tĩnh, tuy siết cơ hiệu quả nhưng lại tiêu tốn ít calo hơn do không có chuyển động lặp đi lặp lại.

Tác động đốt mỡ sau tập

Với mục tiêu đốt mỡ, không chỉ lượng calo tiêu hao trong lúc tập mà hiệu ứng đốt mỡ sau khi đã ngừng tập cũng là yếu tố cần xét đến. Các nghiên cứu cho thấy những bài tập có tính chất toàn thân và cường độ cao như hít đất tạo hiệu ứng đốt mỡ sau khi đã ngừng tập tốt hơn.

Hay nói cách khác, sau khi kết thúc buổi tập, hiệu ứng đốt calo nhiều hơn vẫn kéo dài đến vài giờ sau đó. Điều này là do việc liên tục co duỗi cơ bắp khi hít đất đã làm tăng nhu cầu ô xy và năng lượng để phục hồi. Trong khi đó, plank tuy siết cơ mạnh mẽ nhưng do tính chất tĩnh và ít vận động nên gần như không tạo ra hiệu ứng đốt mỡ sau tập.

Mức độ kích hoạt nhóm cơ

Cả hít đất và plank đều kích thích nhóm cơ cốt lõi, trong đó có cơ bụng, mông và hông. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi các nhóm cơ được kích thích lại khác nhau.

Plank tập trung mạnh vào cơ bụng, cơ lưng dưới, mông. Nhờ đó, plank trở thành bài tập giúp tăng sức mạnh cơ cốt lõi rất hiệu quả, cải thiện tư thế và ổn định cột sống. Trong khi đó, hít đất kích thích các nhóm cơ lớn như ngực, tay sau và vai.

Mỗi bài tập có những lợi thế riêng. Những người muốn đốt mỡ nhanh, tăng sức mạnh toàn thân thì nên chọn hít đất. Trong khi đó, người mới bắt đầu tập, bị đau lưng thì cần ưu tiên tập plank trước để rèn luyện cơ cốt lõi chắc khỏe, theo Verywellfit.