Tắm nước nóng ngay sau khi tập thể dục có tốt không?

Các chuyên gia khuyến cáo nên bù nước, nghỉ ngơi và tránh tắm nước nóng ngay sau khi tập luyện để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, theo trang Times of Indian (Ấn Độ).

Tiến sĩ Aditij Dhamija, bác sĩ đa khoa ở Ấn Độ, chia sẻ một trường hợp người đàn ông 24 tuổi, thường xuyên tập gym, đã đột quỵ sau khi tắm nước nóng và tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Các chuyên gia khuyến cáo nên bù nước, nghỉ ngơi và tránh tắm nước nóng ngay sau khi tập luyện Ảnh minh họa: AI

Vì sao tắm nước nóng ngay sau tập thể dục lại nguy hiểm?

Tiến sĩ Aditij Dhamija, bác sĩ đa khoa ở Ấn Độ, cho biết, tắm nước nóng sau khi tập luyện có vẻ sảng khoái, nhưng nó có thể cực kỳ nguy hiểm. Sau một buổi tập luyện cường độ cao, cơ thể bạn bị mất nước. Vì vậy, khi bạn tắm nước nóng, các mạch máu của bạn đột nhiên giãn ra. Điều này có thể làm giảm huyết áp một cách đột ngột. Sự giảm huyết áp đột ngột này khiến bạn bị bất tỉnh và ngã gục trên sàn phòng tắm.

Những điều không nên làm

Đừng vội vàng tắm nước nóng ngay sau khi tập gym.

Đừng bỏ qua cảm giác choáng váng hoặc chóng mặt.

Đừng quên bù nước đúng cách.

Những điều nên làm

Bù nước bằng nước và chất điện giải sau khi tập luyện.

Nghỉ ngơi 10-15 phút trước khi tắm.

Nếu cảm thấy choáng váng, hãy nằm xuống và kê cao chân.

Tiến sĩ Aditij Dhamija nhấn mạnh, tập thể dục được cho là "giúp bạn khỏe mạnh hơn, chứ không phải đưa bạn đến gần cái chết hơn". Việc bù nước rất quan trọng sau bất kỳ buổi tập luyện nào. Việc bổ sung chất điện giải có thể giúp phục hồi năng lượng. Việc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như chóng mặt, choáng váng, buồn nôn hoặc cảm giác quay cuồng sau khi tập luyện có thể khiến bạn gặp rắc rối nghiêm trọng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang bị mất nước, căng thẳng và cần thời gian phục hồi.