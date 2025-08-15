Bằng chứng khoa học mới cho thấy ung thư sợ nhất cách ăn này

Chế độ ăn chay là một chế độ ăn uống thường tập trung rau, trái cây, các loại hạt và các loại đậu trong khi hạn chế hoặc không ăn thịt, cá.

Tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ giúp hấp thu nhiều hơn các thành phần thực vật có tác dụng chống ung thư. Hơn nữa, loại bỏ thịt trong chế độ ăn chay làm giảm nguy cơ béo phì, vốn có liên quan đến nhiều loại ung thư.

Chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Trường Y Đại học Loma Linda (Mỹ) thực hiện, nhằm tìm hiểu sâu hơn lợi ích của chế độ ăn chay đối với các loại ung thư, bao gồm 79.468 người tham gia, được theo dõi trong gần 8 năm.

Những người tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi về chế độ ăn uống và được chia thành các nhóm sau:

Ăn thuần chay: Không ăn tất cả các sản phẩm từ động vật.

Ăn chay có sữa, trứng: Không ăn thịt, cá nhưng vẫn ăn trứng và sữa.

Ăn chay có thêm trứng, sữa, ít cá: Không ăn thịt, nhưng vẫn ăn trứng, sữa, ăn cá ít nhất 1 lần/tháng.

Ăn chay bán phần: Ăn ít thịt (ít nhất 1 lần/tháng nhưng không quá 1 lần/tuần).

Không ăn chay.

Chế độ ăn chay giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Kết quả đã phát hiện chế độ ăn chay mang lại khả năng bảo vệ chống ung thư rộng rãi, với lợi ích trải dài từ đường tiêu hóa đến các loại ung thư liên quan đến hoóc môn, theo trang tin y khoa News Medical.

Cụ thể, so với người không ăn chay, tất cả các nhóm ăn chay có nguy cơ mắc ung thư nói chung thấp hơn:

Giảm 12% nguy cơ mắc ung thư nói chung.

Giảm 45% nguy cơ ung thư dạ dày.

Giảm 25% nguy cơ ung thư hạch bạch huyết.

Giảm 21% nguy cơ ung thư đại trực tràng, theo News Medical.

Chế độ thuần chay cũng giúp giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt ở người trẻ, nhưng không rõ ràng ở nam giới lớn tuổi.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Nghiên cứu củng cố bằng chứng rằng chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, từ phổ biến đến hiếm gặp. Không có bằng chứng nào cho thấy ăn chay làm tăng nguy cơ ung thư.

Các nhà khoa học kêu gọi thực hiện thêm nghiên cứu dài hạn, đa dạng hơn để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa ăn chay và nguy cơ ung thư.