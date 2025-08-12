Bác sĩ: 2 quả ngon miệng này mỗi ngày, ngừa cả đột quỵ, ung thư, bệnh gan

Theo tiến sĩ Joseph Salhab, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Florida (Mỹ), ăn 2 quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ngăn ngừa đột quỵ, ung thư.

Ăn 2 quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa đột quỵ, ung thư Ảnh: AI

Vì sao nên ăn 2 quả táo mỗi ngày?

Bác sĩ Salhab giải thích: Nghiên cứu cho thấy ăn 2 quả táo mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, giảm cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa đau tim, đột quỵ

Táo giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, ngăn ngừa bệnh gan nhờ chất chống oxy hóa và chất xơ. Nghiên cứu năm 2024 bao gồm 121.064 người lớn tuổi, kéo dài 10 năm, đã phát hiện ăn 2 quả táo mỗi ngày giúp giảm 22% nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ so với ăn ít hơn.

Ngoài ra, ăn táo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện mức cholesterol nhờ chất xơ hòa tan. Một nghiên cứu trên phụ nữ sau mãn kinh cho thấy ăn 2 quả táo mỗi ngày trong một năm giúp giảm 23% cholesterol xấu.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy ăn táo thường xuyên còn mang lại những điều tuyệt vời sau:

Ngăn ngừa đột quỵ

Nghiên cứu còn phát hiện ăn 100-150 g/ngày táo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao. Lý do có thể là chúng chứa chất xơ hòa tan và các polyphenol có thể giúp hạ huyết áp.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra hấp thụ nhiều flavonoid giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu năm 2020 cũng cho thấy ăn táo giúp giảm nguy cơ đột quỵ, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

Nghiên cứu cho thấy polyphenol trong táo có thể giúp ngăn ngừa sự nhân lên của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số hợp chất trong táo, như oligosaccharide, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là tế bào ung thư ruột kết. Một bài đánh giá năm 2021 cũng ủng hộ tác dụng của táo trong việc ngăn ngừa ung thư.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn táo cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu cho thấy ăn táo trước bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn ở người bị rối loạn dung nạp glucose. Một đánh giá năm 2019 cho thấy ăn táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng polyphenol quercetin cao trong táo có thể giải thích cho tác dụng này.

Bác sĩ Salhab lưu ý, mặc dù ăn 2 quả táo mỗi ngày mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng.