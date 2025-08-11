Phát hiện đột phá: Dầu dừa có khả năng chống được 8 loại ung thư

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Xenobiotics, đã phát hiện ra sức mạnh chống ung thư từ dầu dừa nguyên chất, đặc biệt là từ axit lauric - thành phần quan trọng trong dầu dừa.

Nghiên cứu quốc tế do Đại học Liverpool John Moores (Anh), Đại học Wuerzburg (Đức) phối hợp với các nhà khoa học tại Ấn Độ, Nigeria và Ai Cập, thực hiện, đã đánh giá các nghiên cứu hiện có, nhằm làm sáng tỏ cơ chế chống ung thư của dầu dừa nguyên chất (VCO) và axit lauric và khả năng làm giảm nhẹ tác dụng phụ của hóa trị.

Dầu dừa nguyên chất được chiết xuất bằng cách ép lạnh từ nước cốt dừa, không qua tinh chế, để bảo toàn thành phần tự nhiên của dầu, bao gồm cả hàm lượng axit lauric.

Dầu dừa nguyên chất, đặc biệt là từ axit lauric - thành phần quan trọng trong dầu dừa có khả năng chống ung thư Ảnh: AI

Tác dụng chống ung thư của dầu dừa nguyên chất và axit lauric

Kết quả các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dầu dừa có tác dụng đối với nhiều loại ung thư, bao gồm: Ung thư phổi, vú, đại tràng, miệng, gan, tuyến thượng thận, tử cung và ung thư da.

Cụ thể dầu dừa nguyên chất được phát hiện có những tác dụng sau đây:

Có triển vọng trong điều trị nhiều loại ung thư, bao gồm phổi, vú, đại tràng, miệng và gan.

Có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ở ung thư miệng và gan.

Gây chết tế bào ở khối u ung thư phổi và u nguyên bào thần kinh (ung thư tuyến thượng thận).

Hợp chất từ dầu dừa còn tăng cường hiệu quả của thuốc hóa trị ung thư phổi methotrexate đối với tế bào ung thư phổi, đồng thời làm giảm tác dụng phụ.

Ức chế sự tăng sinh tế bào ung thư vú và tăng cường hiệu quả của thuốc hóa trị ung thư vú trastuzumab.

Có tác dụng chống tăng sinh và thúc đẩy tự chết tế bào ung thư nội mạc tử cung và ung thư vú.

Ảnh hưởng đến 17 protein và con đường liên quan đến ung thư.

Ức chế vừa phải sự phát triển của tế bào ung thư da. Dầu dừa giàu axit lauric ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng và hỗ trợ tính toàn vẹn của hàng rào ruột.



Axit lauric có tác dụng ức chế sự phát triển trên một số dòng tế bào ung thư. Nó thể hiện tác dụng gây độc tế bào phụ thuộc vào thời gian và liều lượng, kích hoạt cơ chế chống ung thư.



Axit lauric ở liều 30 và 50 µg/mL đã làm giảm thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) và làm giảm nồng độ EGFR ở mô hình ung thư đại tràng, dẫn đến sự tự chết tế bào và ngừng chu kỳ tế bào. Điều quan trọng là tín hiệu EGFR đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn và tiến triển của tế bào ung thư.





Dầu dừa nguyên chất và axit lauric làm giảm tác dụng phụ của hóa trị

Dầu dừa nguyên chất chứa các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học giúp chống lại độc tính của hóa trị liệu, bao gồm axit ferulic, axit gallic, rutin, axit caffeic và quercetin. Trên mô hình chuột, dầu dừa nguyên chất giúp giảm tác dụng phụ của thuốc hóa trị doxorubicin bằng cách giảm tổn thương thần kinh, giảm tổn thương gan và tim.

Dầu dừa nguyên chất cũng làm giảm độc tính trên gan và thận do hóa trị liệu và cải thiện chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư vú. Trên mô hình chuột, kết hợp glucose và axit lauric đường uống đã cải thiện tổn thương cơ tim do ung thư.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Dầu dừa nguyên chất và axit lauric có tác dụng chống ung thư, làm tăng hiệu quả chống ung thư của các thuốc hóa trị liệu tiêu chuẩn, theo News Medical.